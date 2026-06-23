







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は現在、右手中指のマメを抱えながら二刀流でのプレーを続けている。それでも直近の試合では本塁打を放つなど活躍を見せているが、デーブ・ロバーツ監督は今後休養を増やすことも選択肢にあるようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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大谷は投手では日本時間18日、打者では同23日が直近の出場試合だが、18日は6回4失点と苦しみつつも今季7勝目をマーク。23日は今季17号となる先頭打者本塁打を放っている。











ただ、同メディアによると投手としてはここ2試合で8失点（自責7）を喫していることもあってか、ロバーツ監督は「現時点では次の登板を回避する理由はないと思っている」としつつも、休養を増やす可能性について「今後そういうことが起こり得るかと言われれば、その可能性はある」と含みを持たせているという。



大谷の次回登板は同25日になると見込まれているが、今後の起用法にも関わる注目の一戦になるかもしれない。





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