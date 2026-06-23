「控えめなラグジュアリー」こそが本質｜マセラティ新型グラントゥーリズモ、新型グランカブリオ、新型グレカーレを発表

マセラティを象徴するトライデントロゴは今年で100周年を迎えた。その記念すべき年に、ラグジュアリーセグメントにおけるブランドポジションのさらなる強化という目的のもと、デザイン、エレガンス、パフォー マンス、クラフツマンシップ、そして人間工学に基づいたテクノロジーへのアプローチが融合して進化を遂げたモデルとして新型グレカーレ、新型グラントゥーリズモ、新型グランカブリオがデビューした。

【画像】マセラティ新型グラントゥーリズモ、新型グランカブリオ、新型グレカーレ（写真6点）

フェイスリフトされたこれらのモデルは、車全体の気品はそのままに、フロントにシャープな水平の構成ラインを加え、フェイス脇のインタークーラー設置個所のダクトをフロントグリルのグラフィック全体に組み込むことで、明確な「意思」を表現。これまでまとっていたエレガンスを、「明確な意思を伴うエレガンス」へと昇華したものであるという。車体はよりワイドに見え、立ち振る舞いが向上。全体のプロポーションが最適化された。

インテリアについても同様に、ドライバーが運転するたびに触れるすべての重要なポイントに手が加えられた。ステアリングホイールは、よりスポーティでパフォーマンスを意識した形状となり、アルカンターラ®が配される。ブランドにとってアイコニックな「時計」については、本物の素材、すなわち本物の金属と本物の無機ガラスを使用。表示されるデジタルグラフィックもアップデートし、テクノロジーとクラフトマンシップがうまく融合されている。

グラントゥーリズモおよびグランカブリオ トロフェオの心臓部には、モータースポーツ由来のプレチャンバー燃焼技術を備えたV6ネットゥーノエンジンを搭載。バランス、快適性、そして長距離ドライブへの適性を犠牲にすることなく、従来モデルより40ps向上した590psを発生する。両モデルともに、象徴的なネットゥーノエンジンには490psと590psの2種類の出力構成が用意されている。この2.9リッターV6ツインターボエンジンは、特許取得済みのF1由来技術であるMTC（マセラティ・ツイン・コンバッション）テクノロジーを「MCPURA」とGT2 ストラダーレと共有しており、燃料消費効率のための気筒休止機構や、重心を下げるためにエンジンと同軸に配置されたフロントディファレンシャルを備えている。

グレカーレに関しては、390ps仕様のV6ネットゥーノエンジンが導入される。このエンジンは専用のキャリブレーションにより、低回転域での豊かなトルク（2,000rpm時で2.0リッターエンジン比+32%）と滑らかな出力特性を確保するとともに、レブリミットまで続く爽快な加速感を実現。一方、グレカーレ フォルゴレは、AWDディスコネクトシステムとともに、前世代のMY26で導入された最大580kmの航続距離を維持する。今回、空力性能の改良、新たなエネルギーマネジメントのアルゴリズム、そしてより効率的なタイヤの採用により、20インチホイール装着時で9km、21インチホイール装着時では53kmの航続距離向上を実現した。

マセラティが適応しつつあるもうひとつのトレンドは、ラグジュアリーの定義の進化だ。今回のプレゼンテーションの中でマセラティ側が言及した「クワイエット・ラグジュアリー」という言葉がそれを端的に象徴していた。ラグジュアリーはもはや、権力や富を誇示するものではなく、「私たちが何者であるか」、そして「生き方そのものをどう表現するか」であるという。声高に吹聴し見せびらかすものではない、「控えめなラグジュアリー」こそが本質なのだ、と。実にマセラティらしい表現方法だといえよう。