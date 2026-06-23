今日の運勢 6月24日（水）「12星座占いランキング」第1位は蟹座（かに座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年6月24日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）6月24日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蟹座（かに座）！ あなたの星座は何位……？今日は、好きなことをたくさん楽しめるようです。夢中になって取り組んでいると、あっという間に感じるかも。恋愛運も好調。部屋に大切な人を招待する場合は、花を飾っておくと良いでしょう。新たな挑戦をすることになるかも。思いもよらないところから、良い話が来るようです。誰かと競う場合もあるかもしれませんが、正々堂々と勝負をするようにしましょう。ラッキーカラーは蛍光色。あなたの頑張りが周りから評価されるようです。仕事などに丁寧に取り組めば良い結果に繋がることでしょう。後輩から相談をされるケースもあるかもしれません。自分の体験談を話してあげると良いかも。色々と考えることが多そうですが、パートナーや恋人と協力しながら進めれば上手くいくようです。一人で抱え込まないように。疲れたときは、甘い物やお茶をいただきましょう。周りから喜ばれることをすると吉。とくに家族や恋人には日ごろの感謝を込めて何かしてあげると良いでしょう。応援してくれる人がいると、精神的にも強くなれて、様々なことに挑戦できるようです。部屋の片付けなどをおこなうと◎。特に仕事場のスペースを中心におこなえば集中力がアップするようです。時間に余裕があれば読書もおすすめ。自分の内面と向き合いながら読み進めると良いかも。時間の使い方を見直すと上手くいきそう。仕事とプライベートの線引きをしっかりすれば、今気になっていることにも、手を広げることができそうです。遊びたい気持ちは、原動力にもなるようです。仕事などやるべきことに集中できるとき。作業などもテキパキとこなせるので効率が良い様子。空き時間もできそうなので、そこでは好きなことを楽しみましょう。遠方の友達と連絡を取ってみるのもあり。今日は、社交的な一日のようです。あなたの周りには自然と人が集まってくることでしょう。将来の話などをするときがありそうですが、相手と意気投合して一緒に何かを始めるかも。普段とは違うことをするなど、刺激が多い一日になりそう。周りの人の成功体験などを聞くと、自分も頑張ろうという気持ちになりそう。何ができるかなど、ノートに書き出してみて。日中は好きなことをたくさん楽しめそうですが、疲れは溜まってしまうかも。身体の声を聞くようにし、あまり無理をしないようにしましょう。家族や恋人に甘えるのもアリ。自分のことも大切にしてみて。話したいことがあるのにタイミングが合わないなど、なんだかモヤモヤしそう。ネガティブな気持ちになる前に、気分転換をするようにしましょう。他のことを片付けるなど、できることを行っていくと良いかも。何か違うなと思ったら、曖昧にせずきちんと調べてみると良いでしょう。自分の心に正直になると、周りの人との関わり方も変化していくようです。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/