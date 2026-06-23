







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズの中川拓真は23日、ファーム・リーグ交流戦の横浜DeNAベイスターズ戦に「6番・DH」でスタメン出場。6回の第3打席で、同点に追いつく1号3ランを放った。







サッカーW杯全試合をライブ観戦できるのはここだけ！

今だけお得なキャンペーン実施中の［PR］







ヤクルトは0－4と劣勢で6回裏の攻撃を迎える。この回からDeNAは2番手として左腕の武田陸玖をマウンドに送った。











ヤクルトは安打と2つの四球で無死満塁とすると、4番・橋本星哉の一ゴロの間に1点を返す。2死二、三塁となり、打席に6番の中川が入った。



カウント2－2からの7球目、高めに来た137キロのストレートを中川が弾き返した。



打球は中堅方向へぐんぐん伸び、バックスクリーンへ飛び込んだ。中川の今季1号は値千金の同点3ランとなり、ヤクルトは4－4と試合を振り出しに戻した。



しかしヤクルトは同点の8回、6番手の木澤尚文が小田康一郎と田内真翔に連続タイムリーを浴びて4－6。9回には田口麗斗が関根大気に1号ソロを打たれ、4－7でDeNAに競り負けた。



中川は、2020年ドラフト5位で豊橋中央高からオリックス・バファローズに入団。一軍出場機会がないまま2023年オフに戦力外通告を受け、12球団合同トライアウトを経て九州アジアリーグの火の国サラマンダーズに入団した。



同チームでの活躍が認められ、2024年7月にヤクルトに入団。加入2年目の昨季は、二軍で55試合に出場して打率.176、2本塁打、5打点とアピールできず。同年オフに戦力外通告を受け、育成選手として再契約した。



多くの試練を乗り越えてきた23歳の中川。背水の覚悟で迎える今季、ここまで二軍で28試合に出場して打率.250と数字を伸ばしている。



そして、この日は嬉しい1号ホームランをマーク。念願の支配下復帰へ向け、さらなるアピールを続けたい。























【動画】バックスクリーンに！中川拓真の1号3ランがこちら

DAZNベースボールの公式Xより













支配下再昇格に向けて



中川拓真 同点に追いつく

スリーランホームラン！



⚾ヤクルト×DeNA（ファーム）

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】