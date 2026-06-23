







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季のトレード期限でどのような動きを見せるか注目されている。既に様々な選手の名が獲得候補に浮上している中、米メディア『ドジャースウェイ』は、元所属選手であるケンリー・ジャンセン投手の再獲得を勧めている。



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現在38歳のジャンセンはこれまでドジャース（2010-2021）、アトランタ・ブレーブス（2022）、ボストン・レッドソックス（2023-2024）、ロサンゼルス・エンゼルス（2025）、デトロイト・タイガース（2026-）でプレー。日本時間22日終了時点で、通算485セーブを記録している名クローザーだ。











同メディアは「ドジャースのブルペンには現在だけでなく、近い将来に向けても正当な懸念材料が存在する。アンドリュー・フリードマン編成本部長は、こうした課題に対する答えを見つけなければならない。そして、その解決策はトレード期限までに見つかるかもしれない」と言及しつつ、ジャンセンを含めた4名を獲得候補にリストアップ。



ジャンセンについては、「旧友を呼び戻してはどうか？ かつてほどの守護神ではないが、それでも重要な場面で頼れる投手であることに変わりはない。タイガースはトレード期限までに売り手へ回る可能性が高い。そして、ドジャースがタリック・スクーバル投手やグレイバー・トーレス内野手に関心を示していることを考えれば、ジャンセンについても話し合われる可能性は十分にある」と主張している。



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