







埼玉西武ライオンズ 最新情報



埼玉西武ライオンズの林安可は23日、ファーム・リーグ交流戦のオリックス・バファローズ戦に「5番・左翼」で先発出場。2回に2試合連続となるファーム6号本塁打を放つなど、3打数2安打1打点と活躍した。







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0－0で迎えた2回裏。西武は1死無走者で5番の林安可に打席が回る。オリックスの先発は190㎝の長身左腕・佐藤一磨。











カーブが2球続いた後の3球目、インハイに来た143キロのストレートを林安可が豪快に振り抜いた。



打球は火の出るようなライナーとなって、右中間スタンド上段のネットに直撃。林安可のファーム今季6号となる2試合連続弾で、西武が1点を先制した。



6回にも同じく佐藤から右安打を放った林安可は、この日3打数2安打1打点と活躍し、9回の守備から試合を退いた。



試合は終盤まで2ー2の展開が続いたが、8回、9回でオリックスが5得点。西武は2ー7で敗れた。



林安可は5試合連続安打を継続中。直近5試合で8安打、4本塁打、8打点と急速に状態を上げている。



21日の場外弾に続く同試合の本塁打も、インパクトの強さや飛距離は二軍で他の追随を許さないものがある。



調子を上げているだけに、一軍での打棒爆発が期待される。

























【動画】ファンもどよめく！林安可の2戦連発ファーム6号

DAZNベースボールのXより













無双状態突入か



林安可 2試合連発！

1軍再昇格が待ち遠しい！



⚾西武×オリックス（ファーム）

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【了】