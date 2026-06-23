鎌倉駅から徒歩約6分。下馬交差点のほど近くにあるラーメン店「きらさ」で、毎週木曜日だけ営業している間借りのお店「ほてるまで」。

ランチからディナーまで通し営業を行っており、今回はランチタイムに伺いました。その魅力をご紹介します。

「ほてるまで」開業までの道のり

お店を営むのは、約2年半前に鎌倉へ移住してきた大石さんご夫妻です。

以前から「鎌倉で旅館業を営みたい」という夢を持ち、移住前から物件探しを続けてきました。

ご主人は日本料理店の厨房で経験を積み、過去にはキャンプ場での宿泊業やグランピング施設の立ち上げにも携わってきた経歴の持ち主。一方、奥さまはイタリアンレストランでホールとキッチンの両方を経験されてきました。

それぞれの経験を生かし、ご夫婦で理想のホテル開業を目指しています。

しかし、なかなか理想の物件との出会いには恵まれず、「夢に向かって何かできることを始めよう」と模索していたところ、ご縁がつながり現在の場所「きらさ」で毎週木曜日の間借り営業をスタート。

将来ホテルを開業した際にも食事を提供する予定で、その第一歩として2026年4月に「ほてるまで」をオープンしました。

店名に込められた想い

「ほてるまで飲みましょう」。

そんな親しみのある言葉と、将来開業を目指す「ホテル」を掛け合わせて名付けられたのが「ほてるまで」です。

お店で提供する料理や日本酒には、それぞれに背景やストーリーがあります。大切にしているのは、作り手の想いが感じられるものを届けること。そして、日本酒との相性です。

ランチ定食を実食

定食メニューは常時3種類。本日の定食はその日ごとに内容が変わるそうです。

お店の看板商品のひとつが「燻製かつおのほうじ茶茶漬け定食」、大人のお茶漬けです。お茶に詳しい友人のアドバイスをもとに、自家製燻製かつおとの相性を考えて選んだほうじ茶を使用しています。

悩んだ末に、今回注文したのは、「とり西京味噌焼き卵ざぶとん定食」（1,100円・税込）。駅周辺にも関わらず、リーズナブルに定食を楽しめるのも嬉しいポイントです。

西京味噌の香ばしい香りが漂う中、しばらく待っていると定食が運ばれてきました。

ふっくらと炊き上がったご飯に、湯気を立てるお味噌汁。思わず食欲をそそられます。

この日の小鉢は、おそうめん、赤味噌のポテトサラダ、糠漬けの3品。

腰越の漁師から仕入れた鯛のアラで出汁をとったというお味噌汁は、魚の旨みがじんわりと広がる優しい味わいです。

赤味噌のポテトサラダはナッツの食感がアクセントになり、自家製ポン酢でいただくおそうめんは爽やかな酸味が心地よい一品。丁寧に漬けられた糠漬けも、ほどよい塩加減で箸休めにぴったりでした。

メインの西京味噌焼きは、鶏肉の旨みを引き立てるやさしい味付け。甘みと塩味のバランスが絶妙で、下に敷かれたふんわり卵と一緒にいただくと、さらにまろやかな味わいに。

一品一品に手間とこだわりが感じられ、気づけばあっという間に完食していました。

こちらは夜のメニューにも並んでいます。日本酒と共に味わうのもいいですね。

将来ホテルがオープンした際にも、この丁寧な食事が味わえると思うと今から楽しみです。

日本酒好きにはたまらない一軒

メニューには日本酒の記載がありますが、銘柄はあえて書かれていません。

「たくさん種類があっても、結局いつも同じ銘柄を選んでしまう。誰かに選んでもらえたらいいな」

そんなご夫婦自身の経験から、お客さんとの会話を通して、その日の料理や好みに合わせた一杯を提案するスタイルにしているそうです。

旅好きで日本酒好きというご夫婦は、各地を訪れるなかで出会ったお気に入りの銘柄を厳選。店内では常時6〜10種類ほどを用意しており、週ごとにラインナップが変わることもあります。

自分ではなかなか手に取らない一本と出会えるのも、このお店ならでは。訪れるたびに新しい日本酒との出会いが楽しめるのも魅力のひとつです。

さらには、お茶にもこだわりがあり、先述したお茶に詳しいご友人のアドバイスをもとに厳選した煎茶も提供しています。食事とともに、こだわりのお茶を楽しむことができます。

まとめ

観光客で賑わう昼の鎌倉と、落ち着いた表情を見せる夜の鎌倉。

「ほてるまで」では、昼は丁寧に作られた定食を、夜は料理と日本酒のペアリングを楽しむことができます。

温かく迎えてくれる大石さんご夫妻との会話も、このお店ならではの魅力。日本酒が好きな方はもちろん、新しい味や出会いを求めている方にもおすすめしたい一軒です。

鎌倉を訪れた際は、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

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