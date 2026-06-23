雨の中の悲劇に…広島の”スピードスター”が登録抹消　スライディング後に途…









23日のプロ野球公示で、広島東洋カープは辰見鴻之介選手を一軍登録から抹消した。







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辰見選手は2022年育成ドラフト1位で東北楽天ゴールデンイーグルスに入団。2025年の現役ドラフトで広島へ移籍した俊足が持ち味の内野手だ。











支配下昇格を勝ち取った昨季はイースタン・リーグで88試合に出場し打率.280、8打点、31盗塁と好成績をマーク。



同年はイースタン・リーグの最多盗塁も記録したが、現役ドラフトで広島へ移籍した。



新天地では足のスペシャリストとして躍動し、30試合の出場で16盗塁をマーク。



持ち味のスピードを存分に発揮していたが、20日のヤクルト戦で7回無死一塁から代走でヘッドスライディングした際に左膝を強打して交代。



その日の神宮球場は一日中雨が降り続いた影響でグラウンドのコンディションも悪く、7回表途中で降雨コールドになった。



辰見の躍動は苦しむチームの数少ないプラス材料だっただけに、一刻も早く回復し再び一軍グラウンドを駆け回る姿を見せてほしい。





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