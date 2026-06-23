オリックス・紅林弘太郎 (C)Kyodo News

　日本野球機構（NPB）は23日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

　パ・リーグの遊撃手部門では紅林弘太郎（オリックス）が村林一輝（楽天）を抜いて3位に浮上した。

　今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。

　5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ セ・リーグ中間結果

＜先発投手＞

259,631　山野太一（ヤクルト）

239,917　高橋遥人（阪神）

104,906　金丸夢斗（中日）

＜中継投手＞

387,231　大勢（巨人）

246,313　星知弥（ヤクルト）

82,822　レイノルズ（DeNA）

＜抑え投手＞

452,428　キハダ（ヤクルト）

209,216　岩崎優（阪神）

165,815　マルティネス（巨人）

＜捕手＞

281,562　古賀優大（ヤクルト）

248,330　坂本誠志郎（阪神）

204,276　石伊雄太（中日）

＜一塁手＞

483,178　大山悠輔（阪神）

231,254　オスナ（ヤクルト）

181,384　筒香嘉智（DeNA）

＜二塁手＞

377,993　中野拓夢（阪神）

254,756　牧秀悟（DeNA）

178,334　田中幹也（中日）

＜三塁手＞

572,069　佐藤輝明（阪神）

238,984　武岡龍世（ヤクルト）

139,073　坂本勇人（巨人）

＜遊撃手＞

368,954　長岡秀樹（ヤクルト）

335,805　村松開人（中日）

200,035　木浪聖也（阪神）

＜外野手＞

609,527　森下翔太（阪神）

332,334　細川成也（中日）

332,168　増田珠（ヤクルト）

◆ パ・リーグ中間発表

＜先発投手＞

239,891　伊藤大海（日本ハム）

169,695　平良海馬（西武）

128,566　大津亮介（ソフトバンク）

＜中継投手＞

267,633　鈴木昭汰（ロッテ）

228,774　甲斐野央（西武）

224,988　田中正義（日本ハム）

＜抑え投手＞

299,434　マチャド（オリックス）

275,670　横山陸人（ロッテ）

221,857　柳川大晟（日本ハム）

＜捕手＞

367,113　田宮裕涼（日本ハム）

228,748　若月健矢（オリックス）

165,318　海野隆司（ソフトバンク）

＜一塁手＞

441,067　清宮幸太郎（日本ハム）

341,499　ネビン（西武）

247,478　ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

337,140　小川龍成（ロッテ）

302,537　太田椋（オリックス）

233,906　牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

486,219　栗原陵矢（ソフトバンク）

265,724　郡司裕也（日本ハム）

178,895　宗佑磨（オリックス）

＜遊撃手＞

270,739　水野達稀（日本ハム）

257,122　友杉篤輝（ロッテ）

193,739　紅林弘太郎（オリックス）

＜外野手＞

506,924　万波中正（日本ハム）

432,997　西川史礁（ロッテ）

391,453　周東佑京（ソフトバンク）

＜指名打者＞

456,414　レイエス（日本ハム）

318,712　柳田悠岐（ソフトバンク）

192,961　ポランコ（ロッテ）