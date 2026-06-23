日本野球機構（NPB）は23日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。
パ・リーグの遊撃手部門では紅林弘太郎（オリックス）が村林一輝（楽天）を抜いて3位に浮上した。
今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。
5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。
◆ セ・リーグ中間結果
＜先発投手＞
259,631 山野太一（ヤクルト）
239,917 高橋遥人（阪神）
104,906 金丸夢斗（中日）
＜中継投手＞
387,231 大勢（巨人）
246,313 星知弥（ヤクルト）
82,822 レイノルズ（DeNA）
＜抑え投手＞
452,428 キハダ（ヤクルト）
209,216 岩崎優（阪神）
165,815 マルティネス（巨人）
＜捕手＞
281,562 古賀優大（ヤクルト）
248,330 坂本誠志郎（阪神）
204,276 石伊雄太（中日）
＜一塁手＞
483,178 大山悠輔（阪神）
231,254 オスナ（ヤクルト）
181,384 筒香嘉智（DeNA）
＜二塁手＞
377,993 中野拓夢（阪神）
254,756 牧秀悟（DeNA）
178,334 田中幹也（中日）
＜三塁手＞
572,069 佐藤輝明（阪神）
238,984 武岡龍世（ヤクルト）
139,073 坂本勇人（巨人）
＜遊撃手＞
368,954 長岡秀樹（ヤクルト）
335,805 村松開人（中日）
200,035 木浪聖也（阪神）
＜外野手＞
609,527 森下翔太（阪神）
332,334 細川成也（中日）
332,168 増田珠（ヤクルト）
◆ パ・リーグ中間発表
＜先発投手＞
239,891 伊藤大海（日本ハム）
169,695 平良海馬（西武）
128,566 大津亮介（ソフトバンク）
＜中継投手＞
267,633 鈴木昭汰（ロッテ）
228,774 甲斐野央（西武）
224,988 田中正義（日本ハム）
＜抑え投手＞
299,434 マチャド（オリックス）
275,670 横山陸人（ロッテ）
221,857 柳川大晟（日本ハム）
＜捕手＞
367,113 田宮裕涼（日本ハム）
228,748 若月健矢（オリックス）
165,318 海野隆司（ソフトバンク）
＜一塁手＞
441,067 清宮幸太郎（日本ハム）
341,499 ネビン（西武）
247,478 ソト（ロッテ）
＜二塁手＞
337,140 小川龍成（ロッテ）
302,537 太田椋（オリックス）
233,906 牧原大成（ソフトバンク）
＜三塁手＞
486,219 栗原陵矢（ソフトバンク）
265,724 郡司裕也（日本ハム）
178,895 宗佑磨（オリックス）
＜遊撃手＞
270,739 水野達稀（日本ハム）
257,122 友杉篤輝（ロッテ）
193,739 紅林弘太郎（オリックス）
＜外野手＞
506,924 万波中正（日本ハム）
432,997 西川史礁（ロッテ）
391,453 周東佑京（ソフトバンク）
＜指名打者＞
456,414 レイエス（日本ハム）
318,712 柳田悠岐（ソフトバンク）
192,961 ポランコ（ロッテ）