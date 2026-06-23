







北海道日本ハムファイターズ 最新情報



北海道日本ハムファイターズのフランミル・レイエスは23日、エスコンフィールドHOKKAIDOでの千葉ロッテマリーンズ戦に「3番・DH」で先発出場。初回の打席で、16号先制ソロ本塁打を放った。







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ロッテの先発は速球派の廣池康志郎。初回、2死無走者で、3番のレイエスが右打席に入る。カウント1－1からの3球目、スライダーが捕手の構えよりも内側に来たところを逃さなかった。











豪快なスイングから放たれた打球は高く舞い上がり、弧を描いて左中間スタンド最前列に着弾した。レイエスの今季16号となるソロ本塁打で、日本ハムが1点を先制した。



日本ハムは3回にも進藤勇也に2号ソロ、大塚瑠晏にも適時三塁打が飛び出して2点を追加。試合は4ー0で日本ハムが勝利した。



レイエスは6月に入って勢いが止まらない。同試合終了時点で15試合で打率.444（54打数24安打）と大暴れ。今日のホームランで連続試合安打を15に伸ばし、月間本塁打は7本となった。



対戦相手としては、いかに走者をためずにレイエスを打席に迎えられるかという点がポイントになりそうだ。



























【動画】昼下がりのエスコンに放物線、レイエスの16号がこちら

DAZNベースボールのXより











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レイエス 第16号ソロ！

6月の月間成績

.451 6HR 12打点 OPS1.438



⚾️日本ハム×ロッテ

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【了】