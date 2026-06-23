千葉ロッテマリーンズは、8月22日にZOZOマリンスタジアムで行われる北海道日本ハムファイターズ戦（18時00分試合開始）を対象に、「マリーンズ夏祭巾着」がセットになったグッズ付きチケットを先着15,000枚限定で販売することを発表した。

本巾着は、グレー×ブラックのバイカラーデザインに、サイドへメッシュ素材を採用。フロントにはSYMBOL LOGOをあしらい、夏祭りやスタジアム観戦などさまざまなシーンで使用できるアイテム。

グッズの有無は、ビジター外野応援指定席を除く全席種でチケット購入時に選択可能。

なお、グッズの有無による金額差はありません。また、シーズンシートオーナーおよびホーム外野応援指定席マイシートオーナーも対象となる。グッズ付きチケットをご購入のお客様は、対象チケット1枚につき「マリーンズ夏祭巾着」1個を受け取れる。受け取り場所および注意事項の詳細は球団公式ホームページをご確認ください。

佐藤都志也捕手は、「マリーンズ夏祭にぴったりの巾着ができました！マリーンズ夏祭では、屋台グルメやゲームコーナー、花火の打ち上げなど、夏らしいイベントがたくさん予定されています。ぜひこの巾着をゲットして、夏祭りも野球観戦も思い切り楽しんでください。僕たちも熱いプレーで盛り上げられるよう頑張ります。球場で皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。」とコメントしている。

＜マリーンズ夏祭巾着概要＞

素材： ポリエステル生地、サイズ：

本体:約W200×H230×D110(mm)、手紐:約320(mm)

【拡大写真】夏祭にぴったり！「マリーンズ夏祭巾着」を持つ佐藤都志也

[caption id="attachment_270835" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]

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