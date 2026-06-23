日本ハム、ロッテを3点リード

日本ハムは1回裏に1点、3回裏に2点を追加し、6回終了時点でロッテに3点差をつけている。レイエス、進藤、大塚の活躍で着実に加点した。

【スタメン】

日本ハム: 1(遊)水野　達稀 2(二)大塚　瑠晏 3(指)Ｆ・レイエス 4(一)清宮　幸太郎 5(左)吉田　賢吾 6(右)野村　佑希 7(中)矢澤　宏太 8(捕)進藤　勇也 9(三)山縣　秀 10(投)北山　亘基

ロッテ: 1(二)小川　龍成 2(遊)友杉　篤輝 3(右)西川　史礁 4(指)Ｎ・ソト 5(捕)佐藤　都志也 6(左)山口　航輝 7(一)池田　来翔 8(三)上田　希由翔 9(中)愛斗 10(投)廣池　康志郎

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 66 36 29 1 .554 -
2 巨人 67 35 30 2 .538 1
3 ヤクルト 67 35 31 1 .530 1
4 DeNA 66 26 38 2 .406 9
5 広島 65 25 37 3 .403 9
6 中日 67 24 42 1 .364 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 70 43 25 2 .632 -
2 ソフトバンク 66 39 27 0 .591 3
3 オリックス 67 36 30 1 .545 6
4 日本ハム 70 38 32 0 .543 6
5 ロッテ 66 33 31 2 .516 8
6 楽天 67 24 42 1 .364 18