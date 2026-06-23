日本ハム、ロッテを3点リード
日本ハムは1回裏に1点、3回裏に2点を追加し、6回終了時点でロッテに3点差をつけている。レイエス、進藤、大塚の活躍で着実に加点した。
【スタメン】
日本ハム: 1(遊)水野 達稀 2(二)大塚 瑠晏 3(指)Ｆ・レイエス 4(一)清宮 幸太郎 5(左)吉田 賢吾 6(右)野村 佑希 7(中)矢澤 宏太 8(捕)進藤 勇也 9(三)山縣 秀 10(投)北山 亘基
ロッテ: 1(二)小川 龍成 2(遊)友杉 篤輝 3(右)西川 史礁 4(指)Ｎ・ソト 5(捕)佐藤 都志也 6(左)山口 航輝 7(一)池田 来翔 8(三)上田 希由翔 9(中)愛斗 10(投)廣池 康志郎
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|66
|36
|29
|1
|.554
|-
|2
|巨人
|67
|35
|30
|2
|.538
|1
|3
|ヤクルト
|67
|35
|31
|1
|.530
|1
|4
|DeNA
|66
|26
|38
|2
|.406
|9
|5
|広島
|65
|25
|37
|3
|.403
|9
|6
|中日
|67
|24
|42
|1
|.364
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|70
|43
|25
|2
|.632
|-
|2
|ソフトバンク
|66
|39
|27
|0
|.591
|3
|3
|オリックス
|67
|36
|30
|1
|.545
|6
|4
|日本ハム
|70
|38
|32
|0
|.543
|6
|5
|ロッテ
|66
|33
|31
|2
|.516
|8
|6
|楽天
|67
|24
|42
|1
|.364
|18