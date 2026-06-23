日本ハム、ロッテを3点リード

日本ハムは1回裏に1点、3回裏に2点を追加し、6回終了時点でロッテに3点差をつけている。レイエス、進藤、大塚の活躍で着実に加点した。

【スタメン】

日本ハム: 1(遊)水野 達稀 2(二)大塚 瑠晏 3(指)Ｆ・レイエス 4(一)清宮 幸太郎 5(左)吉田 賢吾 6(右)野村 佑希 7(中)矢澤 宏太 8(捕)進藤 勇也 9(三)山縣 秀 10(投)北山 亘基

ロッテ: 1(二)小川 龍成 2(遊)友杉 篤輝 3(右)西川 史礁 4(指)Ｎ・ソト 5(捕)佐藤 都志也 6(左)山口 航輝 7(一)池田 来翔 8(三)上田 希由翔 9(中)愛斗 10(投)廣池 康志郎

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