FIFAワールドカップ2026・グループJ第2節が22日に行われ、ヨルダン代表とアルジェリア代表が対戦した。

ワールドカップ初出場のヨルダンは初戦でオーストリア代表と対戦し、アリ・オルワンが歴史的ゴールを決めたが1－3で敗戦。一方、前回王者アルゼンチン代表と対戦したアルジェリアはリオネル・メッシにハットトリックを許して0－3で完敗した。互いに初勝利を目指す一戦、ヨルダンはオルワンや10番を背負うムサ・アル・ターマリらが先発出場し、アルジェリアはラヤン・アイト・ヌーリや初戦ベンチスタートだったリヤド・マフレズがスタメンに名を連ねた。

立ち上がりこそ一進一退の攻防が続いたが、時間の経過とともにアルジェリアがボール保持率を高めてヨルダンゴールに迫っていく。しかし、チャンスを生かせずにいると、36分に敵陣内でボールを奪ったヨルダンはモハンナド・アブ・タハの左からの折り返しにニザール・アル・ラシュダンが合わせ、GKルカ・ジダンのニアサイドを抜くシュートでネットを揺らした。前半はヨルダンの1点リードで終了する。

後半は1点ビハインドのアルジェリアが攻勢を強めるが、ヨルダンもカウンターから度々チャンスを作るなど拮抗した展開に。69分、マフレズの右コーナーキックにナディル・ベンブアリが打点の高いヘディングで合わせ、アルジェリアが試合を振り出しに戻す。さらに82分には再び右コーナーキックからチャンスを作り、混戦から最後はアミーヌ・グイリが逆転弾を叩き込んだ。

試合は2－1で終了し、アルジェリアが勝ち点「3」を獲得した一方、ヨルダンは連敗で敗退が決まった。グループJの最終節は現地時間27日に行われ、ヨルダンはアルゼンチン、アルジェリアはオーストリアと対戦する。

【スコア】

ヨルダン代表 1－2 アルジェリア代表

【得点者】

1－0 36分 ニザール・アル・ラシュダン（ヨルダン代表）

1－1 69分 ナディル・ベンブアリ（アルジェリア代表）

1－2 82分 アミーヌ・グイリ（アルジェリア代表）

【ハイライト動画】セットプレーから2発！ アルジェリアが逆転勝利