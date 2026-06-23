日本ハムが3点リードで中盤へ
日本ハムは1回裏に1点、3回裏に2点を追加し、ロッテに3点リードを奪った。レイエスと進藤のホームランなどで着実に得点を重ね、序盤を終えて有利な展開。大塚も打点を挙げ、日本ハムが主導権を握る。
【スタメン】
日本ハム: 1(遊)水野 2(二)大塚 3(指)レイエス 4(一)清宮幸 5(左)吉田 6(右)野村 7(中)矢澤 8(捕)進藤 9(三)山縣 10(投)北山
ロッテ: 1(二)小川 2(遊)友杉 3(右)西川 4(指)ソト 5(捕)佐藤 6(左)山口 7(一)池田 8(三)上田 9(中)愛斗 10(投)廣池
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|66
|36
|29
|1
|.554
|-
|2
|巨人
|67
|35
|30
|2
|.538
|1
|3
|ヤクルト
|67
|35
|31
|1
|.530
|1
|4
|DeNA
|66
|26
|38
|2
|.406
|9
|5
|広島
|65
|25
|37
|3
|.403
|9
|6
|中日
|67
|24
|42
|1
|.364
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|70
|43
|25
|2
|.632
|-
|2
|ソフトバンク
|66
|39
|27
|0
|.591
|3
|3
|オリックス
|67
|36
|30
|1
|.545
|6
|4
|日本ハム
|70
|38
|32
|0
|.543
|6
|5
|ロッテ
|66
|33
|31
|2
|.516
|8
|6
|楽天
|67
|24
|42
|1
|.364
|18