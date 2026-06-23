日本ハムが3点リードで中盤へ

日本ハムは1回裏に1点、3回裏に2点を追加し、ロッテに3点リードを奪った。レイエスと進藤のホームランなどで着実に得点を重ね、序盤を終えて有利な展開。大塚も打点を挙げ、日本ハムが主導権を握る。

【スタメン】

日本ハム: 1(遊)水野 2(二)大塚 3(指)レイエス 4(一)清宮幸 5(左)吉田 6(右)野村 7(中)矢澤 8(捕)進藤 9(三)山縣 10(投)北山

ロッテ: 1(二)小川 2(遊)友杉 3(右)西川 4(指)ソト 5(捕)佐藤 6(左)山口 7(一)池田 8(三)上田 9(中)愛斗 10(投)廣池

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 66 36 29 1 .554 -
2 巨人 67 35 30 2 .538 1
3 ヤクルト 67 35 31 1 .530 1
4 DeNA 66 26 38 2 .406 9
5 広島 65 25 37 3 .403 9
6 中日 67 24 42 1 .364 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 70 43 25 2 .632 -
2 ソフトバンク 66 39 27 0 .591 3
3 オリックス 67 36 30 1 .545 6
4 日本ハム 70 38 32 0 .543 6
5 ロッテ 66 33 31 2 .516 8
6 楽天 67 24 42 1 .364 18