







埼玉西武ライオンズ 最新情報



埼玉西武ライオンズの渡部聖弥は22日、東京ドームで行われた東北楽天ゴールデンイーグルス戦に「7番・三塁」で先発出場。7回に今季7号本塁打を放つなど、5打数4安打2本塁打の大活躍だった。







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西武は3－1とリードし7回表の攻撃を迎えた。この回先頭は、3回に本塁打を放っている7番の渡部。楽天のマウンドには先発の早川隆久が上がっていた。











カウント1－1からの3球目、低めに沈むチェンジアップを渡部が見事に打ち返す。打球はバックスクリーンに一直線で飛びこみ、この日2本目となる渡部の今季7号本塁打で西武が4－1とリードを広げた。



しかしその裏、楽天がカーソン・マッカスカー、渡邊佳明の連続適時打などで一挙4得点を挙げる猛攻を見せ、西武は4－5と逆転される。



その後も両チームが点を取り合い、6－6の同点となって延長戦に突入。西武は延長11回表に1点を勝ち越すが、その裏に浅村栄斗の6号ソロを被弾し7－7の同点に。



最後は延長12回裏、2死二塁から楽天の黒川史陽にサヨナラ打が飛び出し、西武は7－8で敗戦。連勝は2でストップした。

























【動画】早川からバックスクリーン弾、渡部聖弥の今季7号がこちら

DAZNベースボールのXより













この修正能力



渡部聖弥 7号ホームラン

初球大ファウルからの3球目

今日2本目はバックスクリーン弾



⚾️楽天×西武

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【了】