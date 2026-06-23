ノルウェーの“怪物”が初出場のワールドカップで躍動している。

FIFAワールドカップ2026・グループI第2節が現地時間22日に行われ、ノルウェー代表はセネガル代表と対戦した。43分に相手のミスからマルクス・ホルムグレン・ペデルセンが先制点を決めると、後半開始早々の48分にはアーリング・ハーランドがマルティン・ウーデゴーアとのホットラインから追加点。1点差に詰め寄られた58分にはハーランドが再びネットを揺らし、終盤の反撃を凌いで3－2で競り勝った。

所属するマンチェスター・シティで得点を量産しているハーランドは、今大会が自身初のワールドカップ。イラク代表との初戦でも2ゴールを記録しており、ここまで2戦4発と4年の一度の祭典でも流石の決定力を発揮している。データサイト『Opta』によると、ワールドカップデビューから2試合連続で複数得点を挙げたのは、元アルゼンチン代表FWギジェルモ・スタービレ氏やイングランド代表FWハリー・ケインらに次ぐ史上6人目の快挙となっているようだ。

連勝を飾ったノルウェーは1試合を残して決勝トーナメント進出が確定。ハーランドは「またもや特別な夜になった。素晴らしい試合だったし、本当に誇らしい気持ちだ。心から楽しんでいるよ。デビュー以来ずっと、ノルウェー代表としてプレーすることを楽しんでいるし、それは見ている人にも伝わっていると思う。ワールドカップは最高だ！」と喜びを口にしている。

ノルウェーは現地時間26日に控えるグループI第3節でフランス代表と対戦。この試合に勝利したチームが首位でグループステージを通過することとなる。

【ハイライト動画】“怪物”ハーランドが圧巻2発！ ウーデゴーアとのホットラインも