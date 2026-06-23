ユーロサトリ2026｜車好きが見た「働く特殊車両」図鑑

パリ郊外ヴィルパントで2年に一度開かれる「ユーロサトリ」は、陸上防衛・安全保障の世界最大級の見本市だ。1967年に始まり、今年は6月15日から19日まで、60を超える国から2000社近くが集まった。”防衛産業の商談会”と聞くと堅苦しく響くが、実際の会場はもっと賑やかで、屋外の特設ステージでは連日、軍や警察、そしてメーカー自身が実車を動かして見せるライブデモンストレーションが組まれる。動く実車を間近で見られるという点では、モーターショーの試乗会に近い高揚感すらある。

【画像】迫力ある実演も！働く特殊車両が一堂に集う、陸上防衛・安全保障の見本市「ユーロサトリ」（写真17点）

その象徴が、国家憲兵隊の精鋭部隊GIGNによる実演だった。2022年、ロシアの侵攻が始まったキーウで、フランス大使館員らを退避させた実際の作戦の再現である（このとき避難した中には日本の外交官も含まれていた）。一般の観客の前で実弾を用いるという緊張感は、射撃精度で世界に名だたるGIGNならでは。そして彼らの足を担っていたのが、信頼のトヨタ・ランドクルーザーだった。詳しくは写真を見ていただきたい。

ウクライナとロシアの戦争が、日本とは違い”ごく近所”で続いている。武器供与を通じて間接的に関わるフランスをはじめEU各国、そして大きなサッカーの試合のたびに大都市が荒れる、なんともきな臭い世の中。そんな空気のなかで活躍する車両が、今年も数多く並んだ。

ここで日本の感覚と大きく違うのが、消防や救急もまた、軍と並んで国防の一翼を担っているという点だ。フランスでは消防・救急は単なる自治体のサービスではなく、国の安全保障の仕組みに組み込まれている。なかでもパリの消防は陸軍工兵科に属する正真正銘の軍隊組織で、隊員の身分は軍人。紛争地帯や暴動の現場といった危険地域へ、軍と行動を共にして消火・救出に向かう。7月14日の革命記念日の軍事パレードに消防車両が堂々と加わるのも、この"軍隊としての消防"という背景があってこそだ。だからこそ、消防車も、被弾しても負傷者を運び出す装甲救急車までも、この防衛見本市に当たり前のように顔を出す。荒地を走る給水車と、高所から放水する屈折アーム車がペアで一つの仕事を成す様子は、まさにその連携の縮図だった。

そんな今年の会場には、例年とは違う二つのはっきりした流れも見て取れた。ひとつは、無人車両（UGV）の急増。隊員の荷物を肩代わりして運ぶキャタピラ式のロボットから偵察用の小型機まで、人の乗らない”働く四輪・履帯”がデモの主役級に躍り出ていた。背景にはフランス当局が武装地上ロボットの本格調達に動き出した事情もある。もうひとつは、対ドローン装備の常態化。屋根に骨組みの”傘”（コープケージ）を載せ、迷彩ネットで気配を消す。そんな備えが、軽装甲車からあの主力戦車ルクレールにまで及んでいた。上から襲うドローンが戦場を塗り替えた、ウクライナ以降の現実がそこにある。

面白い”消えもの”にも気づいた。少し前、ミシュランをはじめ各タイヤメーカーがこぞって売り込んでいた空気を使わないタイヤ（エアレスタイヤ）が、どこにも見当たらないのだ。パンクに無縁という触れ込みは、本来こうした過酷な用途でこそ輝くはずなのに。代わりに会場の一角で気を吐いていたのは、空気が抜けても走り続ける往年のランフラット技術「PAXシステム」。かつてブガッティ・ヴェイロンを支えたあのタイヤが、いま装甲車の足元で第二の人生を送っている。

いつもの旧車やラリーとはまるで毛色が違うけれど、今回はあえて、こうした”働くクルマ”たちを車趣味の目線で並べてみた。装甲車も消防車も救急車も、その土台は市販トラックや4×4で、エンジンや駆動方式を覗けば、見慣れたメーカーの名がいくつも顔を出す。派手な火力の話は他誌に譲るとして一台ずつの素顔は、どうか写真とキャプションでお楽しみを。

名称：EUROSATORY 2026（陸上・空地防衛および安全保障の国際見本市）

会場：パリ・ノール ヴィルパント展示会場（Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte／ZAC Paris Nord 2, 93420 Villepinte, France）

会期：2026年6月15日（月）〜19日（金）

公式サイト：https://www.eurosatory.com

写真・文：櫻井朋成 Photography and Words: Tomonari SAKURAI