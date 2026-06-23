トロント・ブルージェイズの岡本和真【写真：Getty Images】


　


岡本和真 最新情報

　トロント・ブルージェイズの岡本和真選手は22日（日本時間23日）、ロジャース・センターで行われたヒューストン・アストロズ戦に「6番・三塁」で先発出場。2回に17号ソロ本塁打を放つなど、3打数2安打1四球と活躍した。
 
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　ブルージェイズは初回に1点を失い、0－1のビハインドで2回の攻撃。この回の先頭打者として岡本が右打席に入る。
 
　アストロズ先発はエースのハンター・ブラウン。3年連続2桁勝利を挙げている27歳の右腕だ。
 

　

 
　ブラウンは岡本に対してすべて変化球という配球。カウント3－2からの6球目、148キロのシンカーを岡本が振り抜いた。
 
　打球は弾丸ライナーとなってあっという間にレフトスタンドに着弾。2試合連続となる今季17号ソロ本塁打で、ブルージェイズがすかさず同点に追いついた。
 
　試合は6回まで2－2の同点という拮抗した展開だったが、7回と8回にブルージェイズが1点ずつ得点し、最終スコア4－2でアストロズに勝利した。
 
　岡本は7回にも左二塁打を放つなど、本塁打を含む3打数2安打1四球とチームの勝利に貢献した。
 
　これでブルージェイズは2連勝。直近6試合は5勝1敗と好調だ。







　


【動画】左翼席に突き刺さる！岡本の17号本塁打がこちら
 
MLB Japanの公式Xより
 

　

 

💥 第17号同点ソロホームラン！
おとといの決勝弾に続いて2試合連発🎉

1点を追う2回裏の第1打席
好投手ブラウンの真ん中速球を捉えて
レフトスタンドに突き刺す1発🔥

👉大谷&岡本がほぼ同時に17号
日本に嬉しいニュースが届いた朝です🇯🇵

日本人選手のハイライト映像は…

— MLB Japan (@MLBJapan)
 

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