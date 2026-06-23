







岡本和真 最新情報



トロント・ブルージェイズの岡本和真選手は22日（日本時間23日）、ロジャース・センターで行われたヒューストン・アストロズ戦に「6番・三塁」で先発出場。2回に17号ソロ本塁打を放つなど、3打数2安打1四球と活躍した。



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ブルージェイズは初回に1点を失い、0－1のビハインドで2回の攻撃。この回の先頭打者として岡本が右打席に入る。



アストロズ先発はエースのハンター・ブラウン。3年連続2桁勝利を挙げている27歳の右腕だ。











ブラウンは岡本に対してすべて変化球という配球。カウント3－2からの6球目、148キロのシンカーを岡本が振り抜いた。



打球は弾丸ライナーとなってあっという間にレフトスタンドに着弾。2試合連続となる今季17号ソロ本塁打で、ブルージェイズがすかさず同点に追いついた。



試合は6回まで2－2の同点という拮抗した展開だったが、7回と8回にブルージェイズが1点ずつ得点し、最終スコア4－2でアストロズに勝利した。



岡本は7回にも左二塁打を放つなど、本塁打を含む3打数2安打1四球とチームの勝利に貢献した。



これでブルージェイズは2連勝。直近6試合は5勝1敗と好調だ。





















【動画】左翼席に突き刺さる！岡本の17号本塁打がこちら



MLB Japanの公式Xより













💥 第17号同点ソロホームラン！

おとといの決勝弾に続いて2試合連発🎉



1点を追う2回裏の第1打席

好投手ブラウンの真ん中速球を捉えて

レフトスタンドに突き刺す1発🔥



👉大谷&岡本がほぼ同時に17号

日本に嬉しいニュースが届いた朝です🇯🇵



日本人選手のハイライト映像は…

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【了】