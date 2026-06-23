フランス代表FWキリアン・エンバペが国際Aマッチ通算100キャップを達成した。

FIFAワールドカップ2026・グループI第2節が現地時間22日に行われ、フランスはイラク代表と対戦した。この日が“レ・ブルー”での100試合目となったエンバペは14分に左足の強烈なミドルシュートを突き刺すと、天候不良による約2時間の中断を経て迎えた後半には相手のミスを突いて追加点。その後、ウスマン・デンベレが追加点を挙げたフランスは3－0で快勝し、1試合を残して決勝トーナメント進出を確定させた。

データサイト『Opta』によると、27歳184日での100キャップ達成は、欧州の選手としては元スペイン代表DFセルヒオ・ラモス、元ドイツ代表FWルーカス・ポドルスキ氏、元エストニア代表FWクリステン・ヴィークマエ氏に次ぐ史上4番目の若さとのこと。フランス代表史上最多の60ゴールを挙げているほか、34アシストは少なくとも1966年以降では最多の数字となっており、キャプテンマークを巻いた試合数「30」は歴代6位だ。

また、ワールドカップでの通算得点数は「16」に到達。元西ドイツ代表FWゲルト・ミュラー氏や元ブラジル代表FWロナウド氏を抜き去り、元ドイツ代表FWミロスラフ・クローゼ氏が持つ歴代2位の記録に並んだ。単独1位には今大会2試合で5ゴールと躍動しているアルゼンチン代表FWリオネル・メッシが君臨しているが、エンバペとの差はわずか2点だ。

エンバペ擁するフランスはグループステージ首位通過をかけ、現地時間26日のグループI第3節でノルウェー代表と対戦する。

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