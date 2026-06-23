







大谷翔平 最新情報



ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は22日（日本時間23日）、ターゲット・フィールドで行われたミネソタ・ツインズ戦に「1番・DH」でスタメン出場。今季17号の先頭打者本塁打を放った。



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今日もプレーボールの掛け声とともに打席に入った1番・大谷。ツインズ先発のゼビー・マシューズが投じた2球目、甘く入ったチェンジアップを完璧に捉えた。



打った大谷は確信歩きからのバットフリップ。力感のないスイングから放たれた打球は、ロケットのように右翼席後方に飛び込んでいく。今季17号となる先頭打者本塁打で、ドジャースが1－0と先制した。











しかしその裏、ツインズ2番のバイロン・バクストンにリーグトップに並ぶ25号本塁打が飛び出し、すぐに1－1の同点。ドジャースはオープナーとして救援投手のウィル・クラインを先発に起用していたが、ツインズが誇る強打者に158キロのストレートを捉えられた。



1－1の同点で迎えた6回表、ドジャースは3番のフレディ・フリーマンが値千金の13号ソロホームランを放ち、2－1とリードを奪う。



このリードをドジャース投手陣が守り切る。とくに2回から2番手で登板したエリク・ラウアーが、6回を被安打0の無失点に抑える完璧な投球を披露。試合の流れをドジャースに呼び込む別格の内容だった。



このあとは8回をカイル・ハート、9回はタナー・スコットが危なげなく3人で抑えて試合終了。大谷のオープニングアーチから始まり、主砲フリーマンの一発で奪ったリードを、投手陣で守り抜く展開で2－1の勝利を収めた。



2連敗中だったドジャースは嫌な流れを止める勝利で、対ツインズ3連戦の初戦を飾った。



大谷は第2子誕生後の3試合で2本塁打と上り調子。メジャー通算300号まで、あと3本と迫っている。

























【動画】確信歩きからのバットフリップ、大谷翔平が17号先頭打者アーチ

MLB Japanの公式Xより













💥 第17号先頭打者ホームラン！

確信歩き、かっこいいバットフリップ🔥



試合開始2球目 甘く入ったチェンジアップ

逃さず完璧に捉えてライトスタンドへ！



👉第2子誕生から3試合で2本塁打！

メジャー通算300号まであと3本です…

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【了】