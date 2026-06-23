







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、デトロイト・タイガースがタリク・スクーバル投手の見返りとして求める戦力を、まさに提示できるチームのようだ。そのため、もしスクーバルがトレード市場に出た場合、獲得の筆頭候補はドジャースだとされている。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



タイガースがスクーバルを放出する場合、将来性のある選手だけを狙うというよりも、あまり時間をかけずに戦力として貢献できる選手を求めているようだ。











ドジャースが提示できる有望株にはジェームズ・ティブス三世外野手、ライアン・ウォード外野手、マイク・シロタ外野手らがいる。一方で即戦力となり得る候補としては、エメ・シーハン投手、ジャスティン・ロブレスキー投手、リバー・ライアン投手らが挙げられる。



この2つのグループから組み合わせれば、ドジャースはタイガースが望む要素を両方含む魅力的な提案ができる。その結果、ドジャースは大谷翔平選手や山本由伸投手らにスクーバルを加える球界屈指の先発投手陣を擁することになるだろう。



注目の集まっているスクーバルの動向について、エスピナル氏は「ドジャースが彼の獲得に本腰を入れれば、ミルウォーキー・ブルワーズだけが競合し得る球団となる。しかし、高額な年俸を要求するレンタル選手を獲得することは、ブルワーズの意向に反する。つまり、ドジャースが持つ戦力を考慮すれば、彼らこそがスクーバル獲得の最有力候補となる」と言及した。





【関連記事】

















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】