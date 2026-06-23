「どんどん川」と呼ばれる逗子市小坪の小坪川。そのやさしいせせらぎに導かれるように歩くと現れるのが、イタリアン「自遊人処（じゆうじんどころ）」。石窯で焼き上げる本格ピザと、地元で水揚げされた新鮮な魚介類を使ったイタリア料理が楽しめるお店です。

2005年のオープン以来、地元の人々はもちろん、遠方から訪れるファンにも愛され続けています。

一から作り上げた石窯がシンボル

お店は小川を見下ろす住宅街にある一軒家。わざわざ足を運んでこそたどり着ける場所にあります。「まさかこんな場所に、こんなに雰囲気のいいお店があるなんて！？」と驚かれることも多いのだとか。

川沿いから目を引くのが、大きな石窯。実はこの石窯、オーナーシェフの草柳聡一さん、自らレンガを積み上げて作り上げたものなのだそう。

手捏ねの生地と厳選された食材を使い、この石窯で焼き上げるピザは、もっちりとした食感と手作りならではの味わいが魅力。お店の看板メニューとして多くの人に親しまれています。

エントランスでは靴を脱いで、スリッパに履き替えて入店。鮎や鰻が泳いでいるのを見たことがある人もいるという小坪川沿いでの暮らしに、束の間おじゃまするような感覚です。

草柳さんは北海道で酪農を学び、さらにスイスで農業研修を経験。素材そのもののおいしさを大切にした料理からは、長年培われてきた食への探究心が感じられます。

店内には子供用のおもちゃもあり、せせらぎが聞こえるテラス席ではペット同伴も可能。予約時には席の希望も相談できるため、特別な日のお食事やグループ利用にも便利です。

小坪の海が育む旬の魚介を味わう

草柳さんは地元である小坪の漁師さんの手伝いをしながら食材を仕入れており、地元ならではの新鮮な魚介類を使ったイタリア料理が人気。

今日一番おすすめと紹介があったのは「地ダコゲリータ」。ランチだとCセットになり、ソフトドリンク付きで2,365円、スープ・サラダ・ドリンク付きで2,915円です。（いずれも税込）ピザの内容でA・B・C・Dにグループ分けされていて、セットになっています。

ピザには、まさにその日の早朝、小坪漁港から草柳さんご自身の手でとってきたばかりだという真蛸を使用しています。前日に仕掛けをし、朝5時に出てとってきたそう。

提供された時のバジルの香りがたまりません。朝獲れの真蛸を使ったピザは、小坪漁港の幸を旬のままいただく、ぜいたくな内容。お店ならではのもちもちピザと真蛸の弾力ある歯ごたえが絶妙な逸品です。

この日は真蛸だけではなく、草柳さんの漁師仲間のつながりでアオリイカの料理もメニューに入っていました。

そしてこちらはAセットのしらす、ブルーチーズと蜂蜜のハーフ＆ハーフ。AとBは同じグループの中でピザのハーフ＆ハーフもできるようになっています。Aセットはソフトドリンク付きで1,705円、スープ・サラダ・ドリンク付きで2,255円。（いずれも税込）

辛いオイルは自家製。サワークリームの味わいとブラックオリーブの食感が、しらすの旨味を引き立てています。デザート感覚で味わえるブルーチーズと蜂蜜が同時に食べられるのも満足度を高めてくれる一枚です。

カウンター席もあり、一人でも気軽に利用できる一方、複数人で訪れて料理をシェアするのもおすすめ。パスタをはじめピザ以外のメニューも高い完成度で、スイーツも店主の手作り。筆者は以前プライベートで訪れた際、そのクオリティの高さを実感しました。

写真の左側がカウンター席です。

草柳さんをはじめスタッフの方は、とてもフレンドリーで話しかけやすい雰囲気。メニューに「人気」「おすすめ」マークが入っているところも、初心者にはうれしいところ。お客さんのほとんどは「今日はなにが入っているの？」と相談しながらオーダーする方が多め。

漁に出られるかどうかによって食材が左右されるため、その日の水揚げを尋ねてみるのも楽しみのひとつ。

客の好みを優先してもらえるため、日替わりのおすすめ以外を選んでも、気持ちよくオーダーに応じてくれる点も魅力となっています。

地元のつながりを大切にしたお店

草柳さんは料理人としてだけでなく、漁師としての顔も持ち、小坪地域の活性化にも取り組んでいます。

3月上旬～4月上旬：天然わかめ

5月中旬～7月上旬：アオリイカや真蛸

8月上旬～9月中旬：伊勢海老

10月上旬～12月下旬：ふたたび真蛸

1月上旬～2月下旬：サザエ

コロナ時期から本格的に漁を始められ、各漁期中におおむね1〜3日おきに出漁しているのだそう。

逗子市小坪の活性化を目指す地域団体「海まる」の立ち上げメンバーでもある草柳さん。

地元の漁船でクルージングや釣りを楽しめる「漁師タクシー」が運航されており、その一隻は「自遊人丸」と名付けられています。2025年3月からは、毎月最終土曜日の9時から14時に、漁師タクシーと小坪マルシェを楽しめるイベントがスタート。海の魅力を体感できる取り組みとして好評を集め、開始から1年が経過しました。（7月・8月は休み）

店内には、小学校のイベントで訪れた地元の子供達からのあたたかなメッセージや、逗子市長さんからの感謝状が飾られています。

感謝状についてお訊ねすると、ここ数年は月に一度ほどのペースで、お店の横を流れる小坪川の清掃活動にも有志で取り組んでいるということ。

実は漁港の入口には長年にわたってゴミが堆積しており、かつては傘や鉄くずのようなものまで見つかったといいます。

そういった取り組みもあり、川に集まる水鳥の種類や行動変化など、近隣の環境変化がよりダイレクトに捉えられているそうです。

また、近隣の小学校の給食にわかめを供給するなど、地域の子どもたちに向けた活動にも積極的に取り組む草柳さん。「次の世代に繋いで、残していきたい」と語ります。

小坪の日常と海の恵みとともに

自由な生き方・時間・交流を楽しむ人たちが集う場所（処）になれば、との思いから名付けられた店名。

「自遊人処では、お料理の美味しさはもちろん、ゆったりとした居心地の良い空間も一緒に楽しんでいただけるお店づくりを目指しています」と草柳さん。

「地域の皆様に“美味しくて安心できる近所のレストラン”として、いつでも気軽にお立ち寄りいただける場所でありたいと願っております。心のこもった手作りピザとおもてなしをご用意して、皆様のご来店を心よりお待ちしております」とお話ししてくれました。

石窯で焼き上げるピザに地元の海の幸、そして草柳さんの想いとこだわりが詰まった「自遊人処」。小坪を訪れる際は、海と日常のあいだに佇むこのお店で、ここでしか出会えない地元の恵みを味わいに来てみてはいかがでしょうか。

詳細は、公式サイトやInstagramをご確認ください。

＊2026年6月取材時の内容となります。

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