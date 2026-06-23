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日本時間6月15日から21日の1週間、日本人メジャーリーガーが各地で存在感を示した。ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は2本塁打を放ち、トロント・ブルージェイズの岡本和真も決勝弾を記録した。



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大谷は期間中に15号、16号の2本塁打をマーク。第2子誕生後初アーチも飛び出すなど、打線の中心として存在感を発揮した。シーズン中盤に差し掛かる中、本塁打量産モードに突入しつつある。











一方の岡本は、日本時間21日に行われたシカゴ・カブス戦で勝負強さを発揮した。



チームが5-5の同点に追いついた直後の8回1死一、二塁で打席に立つと、相手投手ジェーコブ・ウェブのストレートを捉え、左翼スタンドへ勝ち越しの16号3ラン。ブルージェイズを逆転勝利へ導く値千金の一打となった。



また、菅野智之（ロッキーズ）、鈴木誠也（カブス）、松井裕樹（パドレス）なども奮闘中。日本人選手たちが投打で活躍を見せ、それぞれのチームで存在感を示している。



なお、日本時間23日には大谷と岡本がそろって17号本塁打を記録。前週の活躍に続き、日本人スラッガーたちは新たな1週間でも快音を響かせている。

























【動画】大谷15号&16号、岡本16号の計3本がこちら！

MLB Japanの公式Xより













⚔️ と が

ホームランを放った1週間！



🍁 が試合を決めた16号3ラン

🌴 は2本塁打！第2子誕生即アーチも

🇯🇵今週の日本勢は誰が打つ？？

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【了】