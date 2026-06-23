







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間22日終了時点で、2位に9ゲーム差をつけてナリーグ西地区首位を快走している。大谷をはじめとした野手陣の働きも強さを支えているが、米メディア『ドジャーブルー』は、その打線が抱える弱点について指摘している。



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ドジャースは同日終了時点で、チーム打率.259、405得点、105本塁打といった打撃成績をマーク。3部門いずれもナリーグ西地区では1位で、メジャー全体で見ても1位、2位、3位タイの好成績となっている。











ただ、同メディアは「チームは日曜日の試合開始時点で、wRC+とOPSの両方でメジャー全体トップを記録していた。にもかかわらず、2番打者による攻撃面の生産性は、全30球団の中で最も低いという意外な状況に陥っている」と指摘した。



今季のドジャースはカイル・タッカー外野手を中心に複数選手が2番を任されているが、「彼らは合計で打率.213、出塁率.275、長打率.327、wRC+67という成績にとどまっている。4人には50打席以上を与えてきたが、その誰もが期待された結果を残せていない」とバッサリ。



また、「明確な原因を特定するのは難しい。また、その大部分が単なる巡り合わせや運の問題である可能性もある。大谷の後ろを打つことは重圧を与える要因になり得る一方、相手投手が彼を何とか抑えた直後に少し気が緩み、その恩恵を受けられる場合もある」と、具体的な要因についても現段階では不明だとしている。





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