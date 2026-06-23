大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は22日（日本時間23日）、敵地ミネソタ・ツインズ戦に「1番・指名打者（DH）」でスタメン出場。初回に迎えた第1打席で、今季第17号となる先頭打者本塁打を放った。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が綴った。

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大谷はこの日も先頭打者として打席に入ると、ツインズ先発のゼビー・マシューズ投手の2球目を捉え、右翼スタンドへ今季第17号となる先頭打者本塁打を放った。この本塁打の打球速度は112.8マイル（約181.5キロ）、推定飛距離は414フィート（約126.1メートル）だった。











しかし直後の1回裏、ウィル・クライン投手がツインズのバイロン・バクストン外野手に今季第25号となるソロ本塁打を許し、試合は振り出しに戻った。



そのまま1-1の同点が続いていたが、6回表にフレディ・フリーマン内野手が今季第13号となるソロ本塁打を中堅スタンドへ放ち、勝ち越しに成功した。



弾丸でスタンドに突き刺さった大谷の本塁打について、エスピナル氏は「彼が先頭打者として、疑いの余地のない本塁打を放った。最近は打撃がやや不調で、直近7試合の打率は.222にとどまっているが、そのスイングには間違いなくパワーが宿っている。防御率1.47の投手による、トップクラスの長打力だ」と綴っている。























【動画】大谷翔平、弾丸で突き刺さる今季第17号の先頭打者ホームランがこれだ！

『MLB』の公式Xより













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