日本代表は22日、FIFAワールドカップ2026 スウェーデン代表戦に向け、チームベースキャンプ地のナッシュビルで練習を行った。

追加招集の町野修斗は体調不良でチュニジア代表戦前日のトレーニングを欠席し、試合もメンバー外だった。22日の練習から再合流し、全体とは別メニューでトレーナーと走り込みなどを行った。メキシコ・モンテレイ入り後に発熱し、「かなり熱があった」とそうだ。チュニジア戦翌日には体調も回復し「もう大丈夫です。コンディションを上げていきたい」と町野。「スウェーデン戦までには100％に持っていけるようにやってもらっているので、ケアをしっかりしつつ上げていきたい」と見据えた。

チュニジア戦は4得点を挙げて快勝。町野はホテルで仲間たちの戦いを見守った。「ピッチの上でやるためここに来ていますし、強い覚悟を持ってきました。苦渋の決断でホテルに残ることになりましたけど、チームがつないでくれたので、またチームのために頑張りたい」と決意を新たにした。

2大会連続で追加招集となった町野、次戦以降で待望のワールドカップデビューを目指す。「途中で入ることが多いので、攻撃でも守備でもチームにエネルギーを与えたい」と力を込めた。

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