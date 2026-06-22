「ビンテージ・トモ」菅野智之が今季8勝目！？　“打者天国球場”を完全攻略…









菅野智之 最新情報

コロラド・ロッキーズに所属する36歳の菅野智之投手は、20日（日本時間21日）に行われたピッツバーグ・パイレーツ戦に先発し、6回を投げて4安打1失点5奪三振の快投を見せた。相手エースのポール・スキーンズ投手と互角に渡り合い、ロッキーズが2-1で競り勝つ投手戦の主役となったと、米メディア『パープルロウ』が報じている。

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パイレーツの先頭打者に先制ソロ本塁打を浴びる立ち上がりとなったが、その後は傷口を広げなかった。











菅野は今季ソロ本塁打を許す場面が目立つものの、すぐに立ち直る勝負強さも持ち味としている。



ロッキーズはその裏、ジェイク・マッカーシー外野手が中堅への大飛球をランニング本塁打とし、すぐさま同点に追いついた。



さらに3回にもマッカーシーが二塁打で出塁すると、その後の適時打で生還し、2-1と勝ち越しに成功している。



先制を許した後の菅野は圧巻だった。



3回先頭に安打を許してからは、12人連続で打者を退ける危なげない投球を披露。



スプリット、スライダー、フォーシーム、カッターをバランスよく交え、とりわけスライダーとスプリットで多くの空振りを奪った。



85球を投げ切り、6回を1失点にまとめている。



試合後、ロッキーズを率いるウォーレン・シェーファー監督は菅野の投球を「ビンテージ・トモ」だったと称賛した。



球種を巧みに操った点を挙げ「彼は死に物狂いで投げた。



プロらしい仕事ぶりだった」とも評している。



同メディアも「今季最高の投球」や「期待以上の活躍」と伝え、菅野の活躍を大絶賛した。



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