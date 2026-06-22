「非常に順調に回復」村上宗隆、ハムストリング故障から復帰目前！？　着…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手が、右ハムストリングの故障から順調に回復し、戦列復帰へ着実に近づいている。実戦的な動きを増やしながらリハビリを進めており、復帰時期は6月下旬から7月上旬が見込まれていると、米メディア『ロト・ボーラ』が報じた。

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村上は右ハムストリングを痛めて離脱しているが、ここにきて野球の実戦的な動作を少しずつ増やし、着実に回復への階段を上っている。











ホワイトソックスを率いるウィル・ベナブル監督は「もちろん100％ではない。



もしそうなら試合に出ているはずだからね。



しかし、その状態にかなり近づいてきている。



ランニングは80％程度まで強度を上げられているし、打撃練習の強度も高めている。



非常に順調に回復が進んでいる」と語り、確かな手応えを口にした。



日本から海を渡ってきた村上は、メジャー初年度から圧倒的な打撃でホワイトソックス打線の中心を担っている。



負傷前の57試合で20本塁打を放ち、長打率.560、OPS.938という傑出した数字をマーク。



ルーキーシーズンながらメジャーの一流投手陣を相手に長打を量産し、リーグでも屈指の破壊力を誇る主砲として、早くもチームに欠かせない得点源となっていた。



戦列復帰の時期については、6月下旬から7月上旬が見込まれている。



圧巻の打棒でチームを牽引してきた主砲が再びホワイトソックス打線の中軸に戻る日は、もう間近に迫っていると言えそうだ。



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