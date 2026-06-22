







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得が噂されている。相手が相手だけに相応の見返りを用意する必要があるが、米メディア『ドジャーブルー』は具体的なオファー内容について言及している。



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同メディアは「ニューヨークポストのジョン・ヘイマン記者によると、タイガースはトレード交渉において、保有期間が長く残る投手と、近い将来メジャーで戦力になれる野手を求めているという。高い将来性を持つプロスペクトや、育成に長い年月を必要とする選手ではなく、できるだけ早く戦力になれる選手を求めているとみられる」と言及。











続けて、「実際、ドジャースは複数の候補を提示し、その中からタイガースに好きな選手を選ばせることさえできる。ジャスティン・ロブレスキ投手とジェームズ・ティブス3世外野手の組み合わせは、真剣な検討を引き出すだろう。もし本格的な入札合戦に発展した場合は、取引を成立させるためにさらに1人の選手が必要になるかもしれないが、たとえロブレスキ、ティブス3世、エメ・シーハン投手という組み合わせだけでもかなり合意に近づけるはずだ」と記している。



望めばほぼ全てのトレードを実現できるとも称されるほど、豊富な資金力や戦力を有しているドジャース。スクーバル争奪戦においても、こうした資産がモノを言う展開になるのだろうか。



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