「今季は散々」千賀滉大、復帰2戦目で今永昇太と直接対決！　苦戦なら「あ…









千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手は、22日（日本時間23日）に本拠地シティ・フィールドで行われるシカゴ・カブス戦に先発登板する。同地区のフィラデルフィア・フィリーズとの好不調が入り交じったシリーズを終え、重要な場面で先発投手を託されたと、米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じた。

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今季の千賀は精彩を欠いている。











ここまで0勝5敗、防御率9.00と苦しい数字が並び、白星がない状態が続く。



それを踏まえ、同紙は「今季は散々な内容の千賀が、カブスとのシリーズ初戦で同胞の今永昇太と対戦する」と伝えている。



この一戦は、千賀にとって故障者リスト（IL）明け2度目の先発となる。



前回よりも長いイニングを投げ、内容を立て直せるかが問われる試合だ。



同紙は「より良い結果と長いイニングに繋がる可能性がある」と期待を寄せる一方で「もし苦しむようなら、カルロス・メンドーサ監督にとってあらゆる選択肢がテーブルに乗る」と指摘している。



メッツが依然として浮上のきっかけを掴めずにいるだけに、千賀がチームの流れを変える投球を見せられるかどうかに、地元ファンの視線が集まる一戦となりそうだ。



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