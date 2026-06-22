







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は17日（日本時間18日）、タンパベイ・レイズ戦で先発投手として登板し、降板後には代打で出場した。この新しい起用法では大谷の力を存分に活用できるが、チームにとっては最適解ではないかもしれない。米メディア『ニューヨーク・ポスト』のディラン・ヘルナンデス記者が言及した。



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デーブ・ロバーツ監督は大谷の新たな起用法を見つけた。登板日に投手として出場しながら攻撃の先発ラインナップには入らない場合、代打として起用できるという形だ。











監督にとって選択肢は多いほどいい。特に今回の起用は、二刀流の負担管理としてスタメンから大谷を外してバランスを取ろうとするロバーツ監督に新しい選択肢を与えることになった。



実際に大谷は、打者として出場するかどうかにかかわらず、登板する試合前には打撃ケージで練習していることを明かした。かなり強度の高い準備をした状態で試合に入っているため、代打出場は問題ないようだ。



高まる大谷の存在感について、ヘルナンデス氏は「ドジャースは彼への依存度が高まっているため、厳しい状況にある。ブレイク・スネル投手とタイラー・グラスノー投手が負傷離脱しているため、ローテーションでは彼の登板が必要だ。カイル・タッカー外野手やムーキー・ベッツ内野手が不振である以上、打線での彼の起用も必要だ。しかし、何よりも必要なのは、彼が健康でいることだ」と言及した。





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