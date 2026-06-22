22日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した今江敏晃氏が、同日の楽天戦での西武・源田壮亮の9回の走塁について言及した。
西武は6－5の9回二死一、二塁で滝澤夏央の放ったライト前の安打で二塁走者・源田がホームを狙うも、ライト・佐藤直樹の好返球に阻まれホームタッチアウト。
この走塁に今江氏は「ベンチからすると追加点、もう1点というところで、ちょっとタイミング的に厳しかったですね」と振り返った。
☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』
22日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した今江敏晃氏が、同日の楽天戦での西武・源田壮亮の9回の走塁について言及した。
西武は6－5の9回二死一、二塁で滝澤夏央の放ったライト前の安打で二塁走者・源田がホームを狙うも、ライト・佐藤直樹の好返球に阻まれホームタッチアウト。
この走塁に今江氏は「ベンチからすると追加点、もう1点というところで、ちょっとタイミング的に厳しかったですね」と振り返った。
☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』
本記事は「ベースボールキング」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。