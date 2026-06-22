22日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した今江敏晃氏が、同日の西武戦の楽天・佐藤直樹の走塁について言及した。
5－6の9回一死三塁で浅村栄斗のセカンドゴロで三塁走者・佐藤が迷うことなく、ホームを狙い同点のホームを踏んだ。
今江氏は「三塁ランナーギャンブルスタートしているんですけど、そこに勝負をかけたイーグルスが執念でもぎ取った1点ですね」と解説した。
☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』
22日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した今江敏晃氏が、同日の西武戦の楽天・佐藤直樹の走塁について言及した。
5－6の9回一死三塁で浅村栄斗のセカンドゴロで三塁走者・佐藤が迷うことなく、ホームを狙い同点のホームを踏んだ。
今江氏は「三塁ランナーギャンブルスタートしているんですけど、そこに勝負をかけたイーグルスが執念でもぎ取った1点ですね」と解説した。
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