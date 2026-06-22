







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、現在行われているオールスターファン投票で複数選手が上位に位置している。ナリーグ遊撃手部門で2位のムーキー・ベッツ内野手もその一人だが、米メディア『ドジャースウェイ』は、成績に見合った投票数ではないのではと疑問視している。



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ベッツは2016年から2024年まで、新型コロナウイルスの影響で開催中止となった2020年を除いては毎年オールスターに選出されていたスター選手。一方、今季は日本時間21日終了時点で42試合、打率.217、8本塁打、19打点と不振に苦しんでいる。











同メディアは「ドジャースを嫌う人々は、オールスター投票でのドジャース選手の多さに不満をぶつけ始めた。正直なところ、今回はその批判にある程度同意せざるを得ない。毎日5回ずつベッツに投票し続けているファンは、自分たちの行動を少し見直した方がいいかもしれない」と言及。



続けて、「良心に照らして考えた時、今季のベッツがオールスターにふさわしいシーズンを送っていると、どうやって主張できるだろうか。我々はファンに対して、完璧な公平性を求めているわけではない。求めているのは、ほんの少しの常識と誠意を持った投票だけだ。彼が人気選手だから、あるいは人柄が良いからという理由だけで投票するのは、そのどちらにも当てはまらない」と厳しく指摘している。





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