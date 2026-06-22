今日の運勢 6月23日（火）「12星座占いランキング」第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年6月23日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）6月23日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座は何位……？自分の信じるものや大切にするものを見極める時期です。自分の軸を見失わないことで進むべき方向が見えてきます。ここまで積み重ねてきた努力や経験が、状況を変える大きな力となるでしょう。自分の立場や想いを大切にすると状況も安定した方向へと整っていきそうです。違和感は本当に大切にしたいものを見つけるためのとても大切な気づきです。直感力を大切にしつつ、今あるものや積み重ねてきた経験に目を向けることで、少しずつ心の余裕が戻っていきます。自分にとっての満足とは何かを見つめ直すことで満足いく流れへとつながっていきます。情熱や行動力が溢れ出るタイミングです。思い通りに進めたい気持ちが強くなるでしょう。自分が本当に大切にしたい目標や方向性に注力してみると良さそうです。気持ちを整理しながら進むことで、持っている力をより良い形で発揮できるようになっていきます。どの方向へ進むべきか迷いを感じるかもしれません。今は答えを急いで決める段階ではなく、自分が何を望んでいるのかを整理する時間として活かしていくことが大切です。目の前のことをひとつずつ整えていくことで、進むべき方向も少しずつ見えてくるでしょう。背負い続けてきた負担やプレッシャーから解放される兆しが見え始めそうです。ひとりで抱え込んでいたことや、責任感から無理をしていた部分が楽になっていきそうです。今の自分に必要なものと手放せるものを整理していくことで、気持ちにも余裕が戻っていきます。さまざまな可能性や選択肢が広がり、未来の希望を抱きやすいでしょう。理想や願いに意識が向くことで、自分が本当に求めているものにも気づきやすくなりそうです。すぐにひとつに絞ろうとせず、今は心が惹かれるものを見つめながら視野を広げていくといいでしょう。頑張っているのに手応えが得られない時ほど、自分を追い込んでしまいがちです。今は力で動かそうとするよりも、何にこだわっているのかを見つめ直すことで、新しい視点が生まれていきます。すべてを背負わなくても大丈夫だと気づくことで、気持ちにも余裕が戻り、流れは少しずつ整っていきます。これまで積み重ねてきた経験や努力がひとつの形となり、達成感や充実感を感じやすいでしょう。過去の出来事や学びも含めて、自分なりの答えが見えてくるタイミングになりそうです。ここまで歩んできた道のりを認めることで、新しいステージへの流れが自然と整っていきそうです。流れが動き出しやすく、これまで停滞していたことにも変化の兆しが入りやすいタイミングにあります。目の前に訪れる出来事を素直に受け取ることで、新しい可能性が広がっていきます。変化を恐れず流れに乗ることで、前向きな展開へとつながっていきます。抱えるものが多くなってしまいそうな流れです。今は無理に新しいことを増やすよりも、自分の得意なことや積み重ねてきた経験を見直すことが大切です。ひとつずつ整理していくことで、自分らしい進め方が見つかり、流れも少しずつ整っていくでしょう。見えにくかったことや曖昧だった気持ちに、少しずつ光が当たり始める流れにあります。不安や迷いの原因が見えてくることで、これまでより落ち着いて状況を受け止められるようになりそうです。心の中が整理されていくことで、安心できる方向性が見えてきます。これまでとは違う流れへ一歩踏み出すきっかけが訪れるタイミングにあります。先のことを完璧に決めてから動くのではなく、自分が惹かれるものや興味を持てる方向に目を向けることで、世界が少しずつ広がっていきます。自分が感じる気持ちを大切にすることで、新しい発見やチャンスへとつながっていきます。人との関わりや距離感の取り方を見直す機会が訪れやすい流れにあります。誰といると安心できるのか、自分にとって心地よい関係とは何かを見つめることで、少しずつ気持ちが整っていきます。無理のないつながりを大切にすることで、穏やかな流れがやって来るでしょう。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/