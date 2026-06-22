







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、控え捕手のダルトン・ラッシング捕手が良くも悪くも存在感を放っている。ウィル・スミス捕手が首を痛めていることもあり重要度は高まっている中、デーブ・ロバーツ監督が注文をつけたという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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今季のラッシングは日本時間21日終了時点で44試合、打率.256、8本塁打、22打点といった数字をマーク。その一方で、相手チームの不正行為を疑うような発言や、試合中の相手選手への暴言などが度々取りざたされている。











同メディアは「序盤から結果を残しているにもかかわらず、ロバーツ監督はラッシングにはまだこのレベルで学ぶべきことがあると考えている」としつつ、「彼が成長するためには、試合中の修正能力を高める必要があるし、その修正はもっと早く行われるべきだと思う。何とかしようとし過ぎるあまり、ゾーン外の球に手を出してしまう。そして、自分で無理に試合を動かそうとするのではなく、試合の流れに身を任せることを学ばなければならない」という同監督のコメントを紹介。



続けて、「メジャーのレベルに適応するのは簡単ではない。対戦相手にも優れた選手が揃っているからだ。ラッシングは周囲のベテラン選手たちから、できる限り多くのことを学ぼうとしているが、成長するための最善の方法はやはり実戦経験を積み重ねることにある」と記している。





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