西武、渡部・長谷川の活躍で3点リード

西武は3回表、渡部聖弥の2ランなどで一挙3点を先制。楽天もその裏に1点を返したが、4回以降は両チーム無得点。西武は渡部が2本塁打、長谷川も2打点でリードを広げ、6回終了時点で4-1と優位に試合を進めている。

【スタメン】

楽天: 1(右)佐藤 直樹 2(中)辰己 涼介 3(指)浅村 栄斗 4(左)Ｃ・マッカスカー 5(一)渡邊 佳明 6(遊)村林 一輝 7(三)平良 竜哉 8(捕)堀内 謙伍 9(二)黒川 史陽 10(投)早川 隆久

西武: 1(左)桑原 将志 2(二)滝澤 夏央 3(中)長谷川 信哉 4(右)Ａ・カナリオ 5(指)古賀 悠斗 6(一)平沢 大河 7(三)渡部 聖弥 8(捕)小島 大河 9(遊)源田 壮亮 10(投)平良 海馬

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