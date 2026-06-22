西武、渡部・長谷川の活躍で3点リード
西武は3回表、渡部聖弥の2ランなどで一挙3点を先制。楽天もその裏に1点を返したが、4回以降は両チーム無得点。西武は渡部が2本塁打、長谷川も2打点でリードを広げ、6回終了時点で4-1と優位に試合を進めている。
【スタメン】
楽天: 1(右)佐藤 直樹 2(中)辰己 涼介 3(指)浅村 栄斗 4(左)Ｃ・マッカスカー 5(一)渡邊 佳明 6(遊)村林 一輝 7(三)平良 竜哉 8(捕)堀内 謙伍 9(二)黒川 史陽 10(投)早川 隆久
西武: 1(左)桑原 将志 2(二)滝澤 夏央 3(中)長谷川 信哉 4(右)Ａ・カナリオ 5(指)古賀 悠斗 6(一)平沢 大河 7(三)渡部 聖弥 8(捕)小島 大河 9(遊)源田 壮亮 10(投)平良 海馬
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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|66
|36
|29
|1
|.554
|-
|2
|巨人
|67
|35
|30
|2
|.538
|1
|3
|ヤクルト
|67
|35
|31
|1
|.530
|1
|4
|DeNA
|66
|26
|38
|2
|.406
|9
|5
|広島
|65
|25
|37
|3
|.403
|9
|6
|中日
|67
|24
|42
|1
|.364
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|69
|43
|24
|2
|.642
|-
|2
|ソフトバンク
|66
|39
|27
|0
|.591
|3
|3
|オリックス
|67
|36
|30
|1
|.545
|6
|4
|日本ハム
|70
|38
|32
|0
|.543
|6
|5
|ロッテ
|66
|33
|31
|2
|.516
|8
|6
|楽天
|66
|23
|42
|1
|.354
|19