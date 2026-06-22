西武、渡部・長谷川の活躍で3点リード

西武は3回表、渡部聖弥の2ランなどで一挙3点を先制。楽天もその裏に1点を返したが、4回以降は両チーム無得点。西武は渡部が2本塁打、長谷川も2打点でリードを広げ、6回終了時点で4-1と優位に試合を進めている。

【スタメン】

楽天: 1(右)佐藤　直樹 2(中)辰己　涼介 3(指)浅村　栄斗 4(左)Ｃ・マッカスカー 5(一)渡邊　佳明 6(遊)村林　一輝 7(三)平良　竜哉 8(捕)堀内　謙伍 9(二)黒川　史陽 10(投)早川　隆久

西武: 1(左)桑原　将志 2(二)滝澤　夏央 3(中)長谷川　信哉 4(右)Ａ・カナリオ 5(指)古賀　悠斗 6(一)平沢　大河 7(三)渡部　聖弥 8(捕)小島　大河 9(遊)源田　壮亮 10(投)平良　海馬

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 66 36 29 1 .554 -
2 巨人 67 35 30 2 .538 1
3 ヤクルト 67 35 31 1 .530 1
4 DeNA 66 26 38 2 .406 9
5 広島 65 25 37 3 .403 9
6 中日 67 24 42 1 .364 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 69 43 24 2 .642 -
2 ソフトバンク 66 39 27 0 .591 3
3 オリックス 67 36 30 1 .545 6
4 日本ハム 70 38 32 0 .543 6
5 ロッテ 66 33 31 2 .516 8
6 楽天 66 23 42 1 .354 19