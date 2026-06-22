ウェストハムに所属するオランダ代表FWクリセンシオ・サマーフィルに移籍の可能性が浮上しているようだ。21日、イギリス紙『ミラー』が伝えている。

サマーフィルは2001年生まれの現在24歳。母国の名門フェイエノールトの下部組織出身で、ADOデン・ハーグやリーズを経て、2024年夏にウェストハムへ加入した。在籍2年目の2025－26シーズンは左ウイング（WG）を主戦場に公式戦34試合に出場し5ゴール7アシストをマーク。FIFAワールドカップ2026に臨むオランダ代表メンバーにも名を連ね、日本代表とのグループステージ初戦で初ゴールを決めたほか、スウェーデン戦では1ゴール1アシストと躍動した。

報道によると、現行契約を2029年6月末まで残しているサマーフィルだが、ウェストハムのチャンピオンシップ（イングランド2部リーグ）降格に伴い、今夏に新天地を求める可能性が高いという。すでに複数のクラブが関心を寄せており、チャンピオンズリーグ（CL）を連覇したパリ・サンジェルマン（PSG）も、フランス代表FWブラッドリー・バルコラの退団が囁かれていることから、動向を注視しているようだ。

移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏も、サマーフィルが今夏にウェストハムを退団する予定で、複数のクラブが獲得に興味を示していると指摘。すでにマンチェスター・ユナイテッドが移籍金に関する情報を得ている一方、PSGの動きはバルコラの去就次第と伝えている。

なお、サマーフィルの契約に解除条項はなく、ウェストハムは自由に移籍金を設定できる状況だという。ワールドカップでのパフォーマンス次第でさらに値上がりする可能性もあるが、現時点では5000万ポンド（約107億円）前後と見積もっているようだ。