フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世は今夏に新天地を求める可能性があるようだ。22日、移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。

現在27歳の上田は鹿島アントラーズとベルギーのサークル・ブルッヘを経て、2023年夏からフェイエノールトでプレー。ここまで公式戦通算108試合で40ゴール6アシストをマークしているほか、2025－26シーズンのエールディヴィジでは30試合で25ゴールを挙げ、日本人史上初の得点王に輝いた。

ロマーノ氏によると、現行契約を2028年6月末まで残す上田だが、今夏にフェイエノールトを退団する可能性があるとのこと。FIFAワールドカップ2026での好パフォーマンスを受けて移籍市場での注目度も高まっており、すでにプレミアリーグやブンデスリーガのクラブがアプローチを開始しているようだ。具体的なクラブ名は明かされていないが、今夏に自身初の欧州5大リーグ上陸を果たすことになるかもしれない。

上田はFIFAワールドカップ2026でここまで2試合連続先発出場。現地時間20日に行われたグループF第2節のチュニジア戦では、31分に強烈なミドルシュートを突き刺し大会初ゴールをマークすると、69分に巧みなワンタッチパスで伊東純也のゴールをアシストし、83分には打点の高いヘディングで再びネットを揺らした。2ゴール1アシストの大活躍で4－0の快勝に大きく貢献し、試合後にはマン・オブ・ザ・マッチ（MOM）に選出されている。

優勝を目指す今大会でのさらなる活躍、そして今夏の去就に注目だ。

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