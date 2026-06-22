黒夢、初のセルフカバーアルバム『CORKSCREW 2026』『Drug TReatment 2026』より、「少年」＆「NEEDLESS」のMVを2曲同時にYouTubeプレミア公開中！

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする音楽コラム。今回は、清春（Vo）と人時（B）によるロックバンド・黒夢の初となるセルフカバーアルバム『CORKSCREW 2026』と『Drug TReatment 2026』をピックアップ。黒夢が、2026年7月15日（水）に初のセルフカバーアルバム『CORKSCREW 2026』と『Drug TReatment 2026』を2枚同時リリースします。これに先駆けて、各初回限定盤に収録される「少年」と「NEEDLESS」のフルサイズのミュージックビデオ（以下、MV）が、6月21日（日）21時からYouTubeにて2曲同時にプレミア公開中。今回リブートされるのは、90年代後半に大ヒットを記録し、今なお名盤と名高い2枚のアルバム（各12曲収録）。2026年の最新サウンドで蘇る本作から、黒夢最大のヒット曲「少年」の新たなMVと、ファンの間で根強い人気を誇りながらも今回が初の映像化となる「NEEDLESS」のMVが、フルサイズで一足早く解禁されています。今回先行公開されたMVなどの映像特典は、初回限定盤に封入されるBlu-rayにそれぞれ収録されます。MVの本編以外にも他にはMVのメイキングやインタビュー映像、さらに昨年開催された「黒夢Zepp TOUR CORKSCREW 2025」のドキュメント映像といった、豪華コンテンツが収録されています。アルバムのリリース直後からはライブツアー「黒夢THE PERFECT DAYS TO DIE」の開催も控えており、現在はMV「NEEDLESS」映像を使用したスポットCMも公開中です。なお、先着購入特典の画像も公開されました。各初回限定盤2枚の同時予約・同時購入者を対象とした特典は完全数量限定となります。プレミアムな特典を確実にゲットするためにも、チェックはお早めに！発売日：2026年7月15日（水）仕様：CD＋Blu-rayレーベル：ヤマハミュージックコミュニケーションズ＜収録曲＞Disc-1（CD）全12曲収録 ※初回限定盤・通常盤共通01．MASTURBATING SMILE02．FASTER BEAT03．SPOON & CAFFEINE04．後遺症 -aftereffect-05．CANDY06．少年07．ROCK'N'ROLL08．HELLO, CP ISOLATION09．YA-YA-YA!10．MARIA11．LAST PLEASURE12．I HATE YOUR POPSTAR LIFE 2026 mix〔bonus track〕Disc-2（Blu-ray) ※初回限定盤のみ収録01．「少年」Music Video02．「少年」Music Video Making Movie03．黒夢Zepp TOUR CORKSCREW 2025 ドキュメント Part.2発売日：2026年7月15日（水）仕様：CD＋Blu-rayレーベル：ヤマハミュージックコミュニケーションズ＜収録曲＞Disc-1（CD）全12曲収録 ※初回限定盤・通常盤共通01．MIND BREAKER02．DRIVE03．C.Y.HEAD04．CAN'T SEE YARD05．DISTRACTION06．Spray07．NITE & DAY08．Sick09．NEEDLESS10．Like＠Angel11．BAD SPEED PLAY12．13 new ache 2026 mix〔bonus track〕Disc-2（Blu-ray) ※初回限定盤のみ収録01．「NEEDLESS」Music Video02．「NEEDLESS」Music Video Making Movie03．黒夢Zepp TOUR CORKSCREW 2025 DOCUMENT Part.1『黒夢THE PERFECT DAYS TO DIE』7月17日（金）TOYOTA ARENA TOKYO7月18日（土）TOYOTA ARENA TOKYO7月19日（日）TOYOTA ARENA TOKYO9月06日（日）東京GARDEN THEATER清春（Vo）と人時（B）の2人からなるロックバンド。1994年2月にシングル「for dear」でメジャーデビュー、1995年5月にリリースされたアルバム『feminism』以降、すべてのアルバムがオリコンチャート上位を記録する。しかし人気絶頂のさなか、1999年1月に無期限活動休止を発表。2009年1月に日本武道館にて一夜限りの復活および解散ライブを開催、活動に一旦終止符を打つも、翌2010年1月に再始動を発表。2011年2月に国立代々木競技場第一体育館にて復活ライブを開催、同年11月に復活後初めてとなるアルバム『Headache and Dub Reel Inch』をリリース。2014年7月より最後のロングツアーと銘打ち「黒夢 DEBUT 20TH ANNIVERSARY TOUR 2014 BEFORE THE NEXT SLEEP」を開催した。2025年2月9日、東京ガーデンシアターにて約10年ぶりに復活、同11日は横浜ぴあアリーナMMにて追加公演を実施。同年7月から全国Zeppツアーを開催し、『SUMMER SONIC 2025』他、各地フェスにも出演。