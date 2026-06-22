







東北楽天ゴールデンイーグルス 最新情報



22日のプロ野球公示で、東北楽天ゴールデンイーグルスは宋家豪投手を一軍登録から抹消した。







サッカーW杯全試合をライブ観戦できるのはここだけ！

今だけお得なキャンペーン実施中の［PR］







今季は17試合に登板し2勝0敗2ホールド・防御率3.21。4月16日には1球で打者を打ち取る「1球勝利」を記録するなど、日本プロ野球史上49人目・台湾人選手初の記録も達成した。







しかし、5月以降は状態が下降。直近の17日、敵地・阪神甲子園球場で行われた阪神タイガース戦では4点を追う7回に登板。











2本の適時打を浴びるなど1イニング2失点と誤算が続き、6月の月間防御率は9.00と苦しんでいた。



宋投手は台湾出身のプロ11年目、33歳。台湾国立体育大学を経て楽天に入団し、チームの中継ぎを長年支えてきたベテラン右腕だ。



得意のチェンジアップで打者のタイミングを外す投球が持ち味だが、今季は被打率.424と打ち込まれる場面も目立つ。



昨季は2月に右膝の手術を受けながらも復活を果たしただけに、状態を立て直して再び一軍のマウンドに戻れるか注目される。



【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】