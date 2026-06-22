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福岡ソフトバンクホークス 最新情報
22日のプロ野球公示で、福岡ソフトバンクホークスは木村光を一軍登録から抹消した。
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木村は、2022年育成ドラフト3位で佛教大から入団。直球とスプリットで打者を打ち取る右腕だ。
そのポテンシャルを武器に、プロ1年目の2023年7月17日に支配下登録を勝ち取る。しかし、胸椎分離症を発症し、一軍デビューはプロ2年目となった。
2024年9月3日の北海道日本ハムファイターズ戦でプロ初登板。2回2安打無失点の投球を見せると、同年は一軍で5試合に登板し、防御率1.50と安定した投球を披露した。
昨季は13試合登板で1セーブ、防御率1.02と成績を向上させると、今季は救援陣の一角に定着してチーム最多の27試合に登板。3勝0敗10ホールド、防御率2.13と躍進していた。
直近6月20日の日本ハム戦は、1回を投げ被安打1、2四球、1失点という内容。今季はキャリアハイを大幅に超える登板数を記録している。
調整を経て、再びフル回転での活躍が期待される。
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