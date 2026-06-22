







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



22日のプロ野球公示で、横浜DeNAベイスターズは加藤響を一軍登録から抹消した。







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加藤は、2024年ドラフト3位で四国アイランドリーグplusの徳島インディゴソックスから入団。



強打を売りとする内野手として、プロ1年目から一軍を経験。ルーキーイヤーの昨季は一軍9試合出場で17打数3安打、打率.176という内容だった。











今季は二軍でここまで40試合に出場。打率.220、0本塁打、11打点という数字を残し、6月19日に今季初の一軍昇格を果たした。



6月21日、横浜スタジアムで行われた阪神タイガース戦の5回、2死無走者の場面で9番・尾形崇斗の代打で登場。



阪神先発・髙橋遥人の徹底した低めへの投球に対してファウルで粘るも、最後はスライダーにバットが空を切って三振に倒れた。



チャンスはこの1打席のみ。無念の登録抹消となった加藤だが、球界最高峰投手との対戦を成長の糧にし、再び二軍でアピールを続けていきたい。







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