ベントレーのホームコレクションを体感できる新しいショールーム「Bentley Home Tokyo Showroom」

東京・渋谷区に日本初となる「ベントレー」の世界観にインスパイアされたBentley Home（ベントレーホーム）のショールーム「Bentley Home Tokyo Showroom」が、2026年6月12日(金)付けでオープンした。

【画像】ベントレーの世界観が存分に反映されたショールーム「Bentley Home Tokyo Showroom」（写真16点）

「Bentley Home（ベントレーホーム）」は、ベントレーのデザインチームと Luxury Living Group（ラグジュアリー・リビング・グループ）とのコラボレーションから誕生したコレクションとなっており、オートモーティブブランド「ベントレー」の世界観にインスパイアされた美しくエレガントな家具、アクセサリー、ライフスタイルコレクションを展開している。

今回新しく始動したショールームでは、ソファーやダイニング、ライティングなどのブランドを象徴するアイコニックなコレクションが多数展示されており、ライフスタイル全体を体感できる居住空間で、実際の生活をイメージしながら家具選びに没頭することができる。

建物内の2階では、洗練されたレジデンシャル・スイートの雰囲気にインスパイアされた、より親密でプライベートな空間が展開される。天然オーク材やカシミヤパネル、ベッドルームやホームオフィスのほか、エレガントなラウンジ環境やテキスタイル・アクセサリーの展示も行われる。

ぜひこの機会に、ベントレーの世界観を存分に反映したプロダクトの数々を見学しに訪れてみてはいかがだろうか。

主な展示アイテム

• アッシュフォード・モジュラーソファ(Ashford Modular Sofa)

• フェントン・ダイニングテーブル(Fenton Dining Table)

• ヴァーヴ・コーヒーテーブル(Verve Coffee Tables)

• リンデン・クローズラックキャビネット(Linden clothes rack cabinet)

• 「ハイド」ピクニックコレクション(The Hyde picnic collection)

Bentley Home Tokyo Showroom

住所 : 東京都渋谷区鉢山町 13-12