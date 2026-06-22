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22日のプロ野球公示で、読売ジャイアンツは森田駿哉投手を一軍登録から抹消した。







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ファームでは8試合に登板し5勝1敗・防御率1.65と圧倒的な成績を残しながら、一軍では3試合で防御率6.92と結果を残せていない。











5月10日の中日ドラゴンズ戦で先発し4回1/3を4失点。



6月3日のオリックス・バファローズ戦では中継ぎで4回1/3を3失点、11日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦でも5点ビハインドの3回からロングリリーフに入り4回1/3を3失点と、一軍の壁に苦しんでいる。



森田投手は富山県出身のプロ3年目、29歳。富山商高、法政大、Honda鈴鹿を経て2023年ドラフト2位で巨人に入団。



昨季はプロ初先発で初勝利を挙げるなど9試合登板、3勝と存在感を示した。



二軍では結果を出し続けているだけに、一軍とのギャップを埋め、ローテーション定着を果たせるかが今後の焦点だ。





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【了】