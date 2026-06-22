







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間21日終了時点で、2位に9ゲーム差をつけナリーグ西地区首位を快走している。その原動力の一人であるフレディ・フリーマン内野手が、MLBに対して批判的なコメントを口にしたという。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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きっかけとなっているのは、先日報じられたドラフトの改革案。MLBは選手会との労使交渉の中で、「指名人数を20巡から12巡に縮小」、「契約金は上限2万ドル」、「高校生や20歳未満選手は指名対象外」などといった内容を盛り込んだ案を提案。これに対し、選手会側は育成よりコスト削減が優先されたものとして反発しているという。











同メディアによると、この件について質問されたフリーマンは、MLB側に不快感をにじませながら「ばかげている」とバッサリ。



さらに、「僕には理解できないよ。本当におかしな話だ。結局のところ、これはすべて金の問題なんだ。もしかしたら、これでファンも分かり始めるかもしれないね。結局はお金の話なんだって。だって、これは単なるコストカットだから。すべてはお金のためなんだよ」とため息をついたという。





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