コンディション不良…？阪神、”新加入ベテラン捕手”が登録抹消　痛恨の離脱…

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22日のプロ野球公示で、阪神タイガースは伏見寅威選手を一軍登録から抹消した。



21日、敵地・横浜スタジアムで行われたDeNAベイスターズ戦では「8番・捕手」で先発出場し、高橋遥人投手の9勝目をアシスト。



しかし、打球を放った後に一塁への走り出しでよろめくなど、コンディションが万全ではないと思わせる場面が散見され、状態回復を優先しての抹消となった。











今季は30試合に出場し、打率.195・9打点。



月別打率を見ると4月は.160、5月は.212と徐々に上向きつつあったが、6月は.286と好調だっただけに抹消は痛い。



伏見選手は北海道出身で、プロ14年目の36歳。



オリックス・バファローズ、北海道日本ハムファイターズを経て今季から阪神に加入したベテラン捕手で、巧みなリードに定評がある。



今季は高橋投手の登板時にバッテリーを組むことが多かっただけに、いつ一軍に戻って来れるかに注目が集まる。



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【了】