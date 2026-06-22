D316 KAMAKURA

鎌倉駅から徒歩約15分。材木座の静かな住宅街に、2026年4月にオープンした複合施設「一乗庵」があります。

施設内にはイベントスペースや美容室、そしてベーカリーカフェ「D316 KAMAKURA」を併設。今回は、歴史ある古民家の魅力が詰まった店内を訪れてきました。その様子をお届けいたします。

材木座の住宅街にひっそりと佇む古民家

「一乗庵」が入るこの建物は、もともと別荘として建てられ、その後は旅館やレンタルスペースとして利用されてきたそうです。

施設名の「一乗庵」は旅館時代の名称を受け継いだもので、建物はなんと築100年以上。趣のある佇まいからも、その長い歴史を感じることができます。

かつて旅館として多くの人々が集ったこの場所。歴史ある建物の魅力を残しながら、現在は新たな交流の場として活用されています。

「D316 KAMAKURA」は、下丸子に本店を構え、青葉台にも店舗を展開するベーカリー。鎌倉店ではパンの販売に加え、カフェ営業も行っています。

運営会社では、「この場所を通じて、人と人が自然につながる場にしたい」という想いを大切にしているそう。

実際に店内にはゆったりと過ごせる空間が広がり、地域の方や観光客、テレワーク利用者など、さまざまな人が思い思いの時間を過ごしていました。

また、鎌倉エリアの事務所としても活用されており、取材時には店内でテレワークをする利用者の姿も見られました

パンのテイクアウト利用もおすすめ

店頭に並ぶパンは、すべて当日の朝に焼き上げられたもの。開店時にはすでに焼きたてのパンが勢揃いしていました。

食パンや総菜パンのほか、スコーンなどの焼き菓子も用意されています。種類はやや絞られていますが、定期的にメニューを変更しているとのことなので、訪れるたびに新しい出会いがありそうです。

ドリンクを注文すれば、購入したパンを店内でイートインすることも可能。店内にはオーブンも設置されており、自分でリベイクすれば、焼きたての美味しさを楽しめます。

もちろんテイクアウトもできるため、散歩の途中に立ち寄るのもおすすめです。なお、追加でパンを焼くことはないため、人気商品は早い時間に売り切れてしまうこともあるそう。気になるパンがある方は、早めの来店がおすすめです。

せっかくなのでイートインしてみました

カフェ利用のメニューはこちら。

今回は、サラダ・スープ・ミニデザートが付いたお得なセットプレートの中から、「Aプレート（クロックムッシュのチーズ掛け）」1,700円（税込）を注文しました。

しばらく庭の景色を眺めながら過ごしていると、彩り豊かなワンプレートが運ばれてきました。

メインのクロックムッシュに加え、キャロットラペやサラダ、さらにデザートまで付いており、満足感のある内容です。

クロックムッシュは、ふんわりとしたトーストにピザソースとベーコンを挟み、たっぷりのチーズをのせて焼き上げた一品。見た目以上にボリュームがあり、食べ応えも十分でした。

この日のスープは冷製トマトスープ。梅雨時期の蒸し暑さの中でも飲みやすく、濃厚ながらさっぱりとした味わいが印象的です。

ミニデザートはガトーショコラ。しっとり濃厚な口当たりで、食後の満足感をさらに高めてくれました。

スープやデザートは日替わりとのこと。その日のメニューによって違った楽しみ方ができるのも魅力です。

さらに、ドリンクメニューも豊富なのが嬉しいポイント。ちょっと一休みしたい時にも立ち寄りたくなりますね。

さまざまな用途で利用できる快適な空間

店内は愛犬同伴で利用可能。ワンちゃんと一緒にゆったりとした時間を過ごせます。

また、無料Wi-Fiも完備されているため、テレワークや読書にもぴったり。レンタルスペースを利用すれば、ワークショップやイベントなど、さまざまな用途に活用できます。

大きなテーブルのみのレンタルなど、レンタル形態もさまざまなので、気になる方はInstagramで確認してみてくださいね。

さらに、駐車場も用意されています。

駐車スペースは店舗正面に向かって右側に3台、左側に1台分。ただし予約はできないため、時間帯によっては満車の場合もあります。車で訪れる際はご注意ください。

まとめ

材木座の住宅街にひっそりと佇む「一乗庵」の中にある「D316 KAMAKURA」。

取材日は梅雨空でしたが、庭に広がる鮮やかな新緑が美しく、心がほっと落ち着く時間を過ごすことができました。

鎌倉駅から少し歩きますが、その分、喧騒を離れた静かな空間が広がっています。

カフェ利用はもちろん、テレワークやイベント、愛犬とのお出かけなど、さまざまなシーンで活用できる魅力的なスポット。気になる方は、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

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最寄り駅 JR横須賀線, 鎌倉駅, 鎌倉駅, 江ノ島電鉄線
住所 〒248-0013 神奈川県鎌倉市材木座2-6-6
駅徒歩 JR・江ノ電鎌倉駅から徒歩15分
営業時間 10:00-18:00
営業時間詳細 フードL.O.：17:00、ドリンクL.O.：17:30
定休日 不定休
定休日詳細 不定休につき、詳細は店舗Instagramでご確認ください
予約 ネット予約
電話番号 0467‐33‐6365
支払い方法 現金、 クレジットカード、 QRコード決済
席数 35席
貸切 貸切可能
喫煙可否 全席禁煙
駐車場 有り
最大駐車台数 4台
設備・サービス オシャレな空間、 落ち着いた空間
コース内容 無し
ドリンクメニュー ソフトドリンク、 ビール、 ワイン
利用シーン モーニング、 ランチ、 デート、 家族、 子ども、 友人、 お一人様
サービス ペット同伴、 テイクアウト
お子様連れ 可能
開業年月日 2026-04-08