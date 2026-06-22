鎌倉駅から徒歩約15分。材木座の静かな住宅街に、2026年4月にオープンした複合施設「一乗庵」があります。

施設内にはイベントスペースや美容室、そしてベーカリーカフェ「D316 KAMAKURA」を併設。今回は、歴史ある古民家の魅力が詰まった店内を訪れてきました。その様子をお届けいたします。

材木座の住宅街にひっそりと佇む古民家

「一乗庵」が入るこの建物は、もともと別荘として建てられ、その後は旅館やレンタルスペースとして利用されてきたそうです。

施設名の「一乗庵」は旅館時代の名称を受け継いだもので、建物はなんと築100年以上。趣のある佇まいからも、その長い歴史を感じることができます。

かつて旅館として多くの人々が集ったこの場所。歴史ある建物の魅力を残しながら、現在は新たな交流の場として活用されています。

「D316 KAMAKURA」は、下丸子に本店を構え、青葉台にも店舗を展開するベーカリー。鎌倉店ではパンの販売に加え、カフェ営業も行っています。

運営会社では、「この場所を通じて、人と人が自然につながる場にしたい」という想いを大切にしているそう。

実際に店内にはゆったりと過ごせる空間が広がり、地域の方や観光客、テレワーク利用者など、さまざまな人が思い思いの時間を過ごしていました。

また、鎌倉エリアの事務所としても活用されており、取材時には店内でテレワークをする利用者の姿も見られました

パンのテイクアウト利用もおすすめ

店頭に並ぶパンは、すべて当日の朝に焼き上げられたもの。開店時にはすでに焼きたてのパンが勢揃いしていました。

食パンや総菜パンのほか、スコーンなどの焼き菓子も用意されています。種類はやや絞られていますが、定期的にメニューを変更しているとのことなので、訪れるたびに新しい出会いがありそうです。

ドリンクを注文すれば、購入したパンを店内でイートインすることも可能。店内にはオーブンも設置されており、自分でリベイクすれば、焼きたての美味しさを楽しめます。

もちろんテイクアウトもできるため、散歩の途中に立ち寄るのもおすすめです。なお、追加でパンを焼くことはないため、人気商品は早い時間に売り切れてしまうこともあるそう。気になるパンがある方は、早めの来店がおすすめです。

せっかくなのでイートインしてみました

カフェ利用のメニューはこちら。

今回は、サラダ・スープ・ミニデザートが付いたお得なセットプレートの中から、「Aプレート（クロックムッシュのチーズ掛け）」1,700円（税込）を注文しました。

しばらく庭の景色を眺めながら過ごしていると、彩り豊かなワンプレートが運ばれてきました。

メインのクロックムッシュに加え、キャロットラペやサラダ、さらにデザートまで付いており、満足感のある内容です。

クロックムッシュは、ふんわりとしたトーストにピザソースとベーコンを挟み、たっぷりのチーズをのせて焼き上げた一品。見た目以上にボリュームがあり、食べ応えも十分でした。

この日のスープは冷製トマトスープ。梅雨時期の蒸し暑さの中でも飲みやすく、濃厚ながらさっぱりとした味わいが印象的です。

ミニデザートはガトーショコラ。しっとり濃厚な口当たりで、食後の満足感をさらに高めてくれました。

スープやデザートは日替わりとのこと。その日のメニューによって違った楽しみ方ができるのも魅力です。

さらに、ドリンクメニューも豊富なのが嬉しいポイント。ちょっと一休みしたい時にも立ち寄りたくなりますね。

さまざまな用途で利用できる快適な空間

店内は愛犬同伴で利用可能。ワンちゃんと一緒にゆったりとした時間を過ごせます。

また、無料Wi-Fiも完備されているため、テレワークや読書にもぴったり。レンタルスペースを利用すれば、ワークショップやイベントなど、さまざまな用途に活用できます。

大きなテーブルのみのレンタルなど、レンタル形態もさまざまなので、気になる方はInstagramで確認してみてくださいね。

さらに、駐車場も用意されています。

駐車スペースは店舗正面に向かって右側に3台、左側に1台分。ただし予約はできないため、時間帯によっては満車の場合もあります。車で訪れる際はご注意ください。

まとめ

材木座の住宅街にひっそりと佇む「一乗庵」の中にある「D316 KAMAKURA」。

取材日は梅雨空でしたが、庭に広がる鮮やかな新緑が美しく、心がほっと落ち着く時間を過ごすことができました。

鎌倉駅から少し歩きますが、その分、喧騒を離れた静かな空間が広がっています。

カフェ利用はもちろん、テレワークやイベント、愛犬とのお出かけなど、さまざまなシーンで活用できる魅力的なスポット。気になる方は、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

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