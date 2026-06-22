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21日、東京ドームで行われた読売ジャイアンツ対中日ドラゴンズの11回戦。7回表の巨人の守備時に、松本剛と浦田俊輔の見事な中継プレーがあった。







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巨人は3－0とリードし、7回表の守備を迎えた。マウンドにはこの回から田中瑛斗が上がる。2死一塁で9番・齋藤綱記の打席となったところで、「代打・板山祐太郎」がコールされた。











田中は1球目、2球目と外角のシュートで空振りを奪い、続く3球目。決め球のフォークを板山が痛烈に打ち返し、強い当たりが右翼線を抜けた。俊足を誇る一塁走者の田中幹也は、三塁を回りホーム生還を狙った。



右翼線最深部のファウルエリアで打球を処理した松本は、すかさずカットに入った二塁の浦田へ送球。浦田はうまくこれを捕球するや、矢のようなバックホームを披露した。



捕手の岸田行倫が田中にタッチし、ホームでアウト。右翼から二塁、そして本塁へと完璧な中継プレーが決まり、巨人はこの回を無失点で切り抜けた。



しかし巨人は8回に一挙4点を失い、最終回にも1失点。終盤でまさかの逆転を許し、3－5で中日に敗れた。



巨人は、リーグ戦再開後最初のカードとなった対中日3連戦を1勝2敗と負け越し。戦績を35勝30敗2分けとし、首位の座を阪神タイガースに明け渡した。

























【動画】一切無駄なし、松本→浦田の中継でホームタッチアウト



DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)の公式Xより





ホームは許さない



ガッツポーズも飛び出した

松本剛→浦田俊輔の中継プレー✨️



⚾️巨人×中日

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【了】