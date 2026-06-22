中日・細川成也

　日本野球機構（NPB）は22日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

　セ・リーグ先発投手部門では金丸夢斗（中日）が3位に浮上し、セ・リーグ外野手部門では細川成也（中日）が増田珠（ヤクルト）を抜いて再び2位になるなど、中日勢の躍進が目立った。

　パ・リーグ遊撃手部門では水野達稀（日本ハム）が友杉篤輝（ロッテ）を抜いて1位に再浮上。

　今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。

　5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ セ・リーグ中間結果

＜先発投手＞

254,004　山野太一（ヤクルト）

230,947　高橋遥人（阪神）

101,347　金丸夢斗（中日）

＜中継投手＞

376,320　大勢（巨人）

240,922　星知弥（ヤクルト）

80,742　レイノルズ（DeNA）

＜抑え投手＞

442,809　キハダ（ヤクルト）

200,126　岩崎優（阪神）

160,674　マルティネス（巨人）

＜捕手＞

275,021　古賀優大（ヤクルト）

238,207　坂本誠志郎（阪神）

198,932　石伊雄太（中日）

＜一塁手＞

466,464　大山悠輔（阪神）

226,306　オスナ（ヤクルト）

176,904　筒香嘉智（DeNA）

＜二塁手＞

365,468　中野拓夢（阪神）

246,823　牧秀悟（DeNA）

173,167　田中幹也（中日）

＜三塁手＞

553,574　佐藤輝明（阪神）

233,787　武岡龍世（ヤクルト）

134,639　坂本勇人（巨人）

＜遊撃手＞

360,076　長岡秀樹（ヤクルト）

327,776　村松開人（中日）

192,605　木浪聖也（阪神）

＜外野手＞

589,514　森下翔太（阪神）

323,152　細川成也（中日）

322,791　増田珠（ヤクルト）

◆ パ・リーグ中間発表

＜先発投手＞

231,999　伊藤大海（日本ハム）

165,156　平良海馬（西武）

121,579　大津亮介（ソフトバンク）

＜中継投手＞

260,691　鈴木昭汰（ロッテ）

220,112　甲斐野央（西武）

217,290　田中正義（日本ハム）

＜抑え投手＞

285,320　マチャド（オリックス）

268,914　横山陸人（ロッテ）

214,135　柳川大晟（日本ハム）

＜捕手＞

356,012　田宮裕涼（日本ハム）

215,468　若月健矢（オリックス）

160,672　海野隆司（ソフトバンク）

＜一塁手＞

428,020　清宮幸太郎（日本ハム）

333,080　ネビン（西武）

241,685　ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

329,266　小川龍成（ロッテ）

286,074　太田椋（オリックス）

224,276　牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

469,219　栗原陵矢（ソフトバンク）

258,289　郡司裕也（日本ハム）

167,666　宗佑磨（オリックス）

＜遊撃手＞

260,622　水野達稀（日本ハム）

250,843　友杉篤輝（ロッテ）

190,197　村林一輝（楽天）

＜外野手＞

494,258　万波中正（日本ハム）

422,688　西川史礁（ロッテ）

375,930　周東佑京（ソフトバンク）

＜指名打者＞

443,107　レイエス（日本ハム）

304,645　柳田悠岐（ソフトバンク）

189,310　ポランコ（ロッテ）