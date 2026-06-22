日本野球機構（NPB）は22日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

セ・リーグ先発投手部門では金丸夢斗（中日）が3位に浮上し、セ・リーグ外野手部門では細川成也（中日）が増田珠（ヤクルト）を抜いて再び2位になるなど、中日勢の躍進が目立った。

パ・リーグ遊撃手部門では水野達稀（日本ハム）が友杉篤輝（ロッテ）を抜いて1位に再浮上。

今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。

5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ セ・リーグ中間結果

＜先発投手＞

254,004 山野太一（ヤクルト）

230,947 高橋遥人（阪神）

101,347 金丸夢斗（中日）

＜中継投手＞

376,320 大勢（巨人）

240,922 星知弥（ヤクルト）

80,742 レイノルズ（DeNA）

＜抑え投手＞

442,809 キハダ（ヤクルト）

200,126 岩崎優（阪神）

160,674 マルティネス（巨人）

＜捕手＞

275,021 古賀優大（ヤクルト）

238,207 坂本誠志郎（阪神）

198,932 石伊雄太（中日）

＜一塁手＞

466,464 大山悠輔（阪神）

226,306 オスナ（ヤクルト）

176,904 筒香嘉智（DeNA）

＜二塁手＞

365,468 中野拓夢（阪神）

246,823 牧秀悟（DeNA）

173,167 田中幹也（中日）

＜三塁手＞

553,574 佐藤輝明（阪神）

233,787 武岡龍世（ヤクルト）

134,639 坂本勇人（巨人）

＜遊撃手＞

360,076 長岡秀樹（ヤクルト）

327,776 村松開人（中日）

192,605 木浪聖也（阪神）

＜外野手＞

589,514 森下翔太（阪神）

323,152 細川成也（中日）

322,791 増田珠（ヤクルト）

◆ パ・リーグ中間発表

＜先発投手＞

231,999 伊藤大海（日本ハム）

165,156 平良海馬（西武）

121,579 大津亮介（ソフトバンク）

＜中継投手＞

260,691 鈴木昭汰（ロッテ）

220,112 甲斐野央（西武）

217,290 田中正義（日本ハム）

＜抑え投手＞

285,320 マチャド（オリックス）

268,914 横山陸人（ロッテ）

214,135 柳川大晟（日本ハム）

＜捕手＞

356,012 田宮裕涼（日本ハム）

215,468 若月健矢（オリックス）

160,672 海野隆司（ソフトバンク）

＜一塁手＞

428,020 清宮幸太郎（日本ハム）

333,080 ネビン（西武）

241,685 ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

329,266 小川龍成（ロッテ）

286,074 太田椋（オリックス）

224,276 牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

469,219 栗原陵矢（ソフトバンク）

258,289 郡司裕也（日本ハム）

167,666 宗佑磨（オリックス）

＜遊撃手＞

260,622 水野達稀（日本ハム）

250,843 友杉篤輝（ロッテ）

190,197 村林一輝（楽天）

＜外野手＞

494,258 万波中正（日本ハム）

422,688 西川史礁（ロッテ）

375,930 周東佑京（ソフトバンク）

＜指名打者＞

443,107 レイエス（日本ハム）

304,645 柳田悠岐（ソフトバンク）

189,310 ポランコ（ロッテ）